El distrito costero se encuentra en fase 3 desde hace un mes y convive con las presiones de sectores económicos que, a pesar de la compleja situación epidemiológica, quieren abrir sus puertas. Las canchas de futbol y los salones de fiesta protestarán frente al municipio.

“Es insostenible seguir sin trabajar, no podemos, porque a pesar de que no tuvimos ingresos, tenemos que pagar los impuestos, los servicios, los sueldos y los alquileres y no tuvimos ayuda ni del gobierno nacional, provincial o municipal”, explicó Sebastián Vekselman, integrante de la Cámara Argentina de Complejos Deportivos, al medio local La Capital.

El municipio de General Pueyrredón ya viene sufriendo las protestas de gastronómicos que quieren atender con mesas afuera, los textiles que proponen el ingreso de los clientes y los gimnasios que quieren abrir sus puertas.

“Estamos cerrados desde marzo y no tenemos ningún tipo de ayuda estatal”, expresó un propietario de un salón de eventos a LU6 Radio Atlántica.

"Sabemos que hay fiestas privadas, que se juntan en las casas 30 personas, y lo sabemos porque se alquilan inflables y también se contratan animadores. Creo que sería más seguro en los salones, porque tenemos protocolos armados”, enfatizó.

El intendente local de Juntos por el Cambio, Guillermo Montengro, dijo hace unos días que "con un 26% de desocupación necesitamos remedios diferentes” y apoyó a los sectores que reclaman.

Segón el último parte epidemiológico el municipio registró 351 nuevos pacientes de coronavirus llegando a los 3461. En total suma 12862 confirmados de los cuales 9123 se han recuperado y 278 fallecieron.