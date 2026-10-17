El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, desafió al presidente Javier Milei con una propuesta para reducir la carga impositiva sobre los municipios y las actividades comerciales e industriales. La iniciativa sumó un respaldo inesperado: el del expresidente Mauricio Macri, quien calificó el planteo como una “gran propuesta”, aunque horas después eliminó su publicación en redes sociales.

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Bajo la consigna “IVA cero, tasa cero”, el jefe comunal propuso que el Gobierno nacional deje de cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las compras municipales destinadas a obras y servicios públicos. A cambio, San Nicolás eliminaría la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) e industrias.

“Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío, Presidente Javier Milei, a que lo hagamos los dos. Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra”, expresó Passaglia en un mensaje dirigido al mandatario nacional.

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El intendente también sostuvo que su municipio está dispuesto a resignar ingresos para avanzar con una reducción tributaria. “Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San Nicolás eliminamos la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias. Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos y bajar impuestos de verdad”, afirmó.

El planteo fue formalizado mediante una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y una publicación en video en la que Passaglia desafió directamente a Milei. Según explicó, el IVA encarece las obras de infraestructura y los servicios que financian los gobiernos locales, desde el pavimento y el alumbrado público hasta la recolección de residuos y la limpieza urbana.

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El respaldo de Macri y la decisión de borrar el mensaje

La propuesta tomó otra dimensión cuando Mauricio Macri decidió pronunciarse públicamente a favor. “Gran propuesta de Santiago Passaglia en San Nicolás”, escribió el expresidente, quien consideró que los municipios podrían eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene si la Nación dejara de cobrarles IVA por la compra de suministros y la ejecución de obras públicas.

Macri también advirtió que la iniciativa necesitaría una ley del Congreso para implementarse, aunque sostuvo que valía la pena analizarla. Además, recomendó conocer las políticas desarrolladas en San Nicolás para mejorar la vida de sus habitantes.

Sin embargo, el mensaje recibió críticas de cuentas vinculadas al Gobierno nacional, que cuestionaron el planteo del intendente. Minutos más tarde, el expresidente borró su publicación.

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El episodio también tiene una lectura política. Passaglia conduce un espacio vecinalista y construyó su armado bonaerense junto a su hermano Manuel, diputado provincial, bajo el sello Hechos. La familia tuvo vínculos con el PRO durante la etapa de Juntos por el Cambio, aunque esa alianza terminó rompiéndose.

En la provincia de Buenos Aires, el intendente nicoleño viene marcando diferencias tanto con la administración de Milei como con el gobernador Axel Kicillof. En ese escenario, el respaldo inicial de Macri a su propuesta y la posterior eliminación del mensaje sumaron un nuevo capítulo a las tensiones políticas alrededor de la discusión por los impuestos.

Por ahora, no hubo una explicación pública sobre los motivos por los que Macri borró el posteo. La propuesta de Passaglia, en tanto, abre una discusión sobre la distribución de la carga tributaria entre la Nación y los municipios, aunque su implementación requeriría cambios normativos.