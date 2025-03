Máximo Kirchner expuso en la sesión donde finalmente se ratificó el DNU que habilita al gobierno nacional a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y recordó su posición contraria incluso contra el gobierno de Alberto Fernández. “No fui el único que no lo votó, hasta el presidente Milei no lo votó, miren ustedes”, señaló.

Al respecto del nuevo entendimiento con el organismo, el diputado indicó: “Es lo que hacen todos los gobiernos, sacarse el problema para adelante, lo empujan como si no vayan a venir. No corramos, que adelante también llueve”.

“El problema es de fondo. Y con el fondo. Esto va a fracasar y ustedes lo saben. Y lo que están haciendo diputados y diputadas que nos daban clases de instrucción cívica de cómo debía funcionar la República apoyando este DNU es sacarse el problema de encima. Y cuando los dirigentes se sacan los problemas de encima le caen por la cabeza a la gente”, afirmó.

Y agregó: “Así no tenemos país. Somos marionetas digitadas de afuera mientras se llevan todo nuestro país. Nos destrozan los ríos, las montañas, todo.”

“Este congreso y a sus integrantes, el presidente los llamó ratas, esos roedores de los que habla el presidente ya le dieron la ley bases, el RIGI, reforma laboral, facultades delegadas, no tenemos presupuesto”, enumeró. Y concluyó: “En el caso de la cripto, si el presidente no fue parte de esa estafa, no pudo identificar una estafa a dos centímetros de su nariz. Y lo que está haciendo este Congreso hoy es darle a una persona que no puede identificar una estafa a dos centímetros de su nariz plenos poderes, en un acuerdo que ningún argentino ni argentina conoce”.