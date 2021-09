En declaraciones radiales, Máximo Kirchner consideró que "lo central" no son las elecciones de noviembre, sino "mejorar la calidad de vida de la gente". "Se generó un sainete desde algún lugar para buscar un pequeño rédito coyuntural que no iba a suceder", indicó sobre la dura interna desatado dentro de la coalición oficialista.

En relación a los fuertes cruces en el Gobierno sobre la estrategia de cara a las Generales, el legislador desdramatizó lo sucedido: "No trabajo con una tele en el despacho. Entró un compañero, me dijo lo que estaba pasando. No entendía por qué se estaba hablando de la institucionalidad cuando no se estaba hablando de eso. Conociendo a Cristina, nada más lejos de eso".

En ese sentido, sostuvo que "nadie se excluye de las responsabilidades del ahora". "Se generó un sainete desde algún lugar para buscar un pequeño rédito coyuntural que no iba a suceder, se puso al Gobierno en un lugar que no tenía nada que ver con la realidad", añadió.

"Hay que ponerse a trabajar, ahora viene una etapa nueva donde hay que interpretar lo que la sociedad desea, y lo que quiere la gente es vivir mejor. El sector que no fue a votar está esperando que entendamos la demanda, que los representemos, que no los invisibilicemos", añadió Máximo Kirchner.

"Tenemos que ser prudentes, trabajar mucho y tener el grado de audacia necesaria para sacar el país adelante. La tarea para la que te votan es para mejorarle la vida de la gente. Hay que interpelar las demandas sociales y diseñar una Argentina que contenga a todos y todas", finalizó.