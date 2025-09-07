Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, emitió su voto esta mañana en la Escuela 5 de Tolosa, en La Plata. Tras sufragar, expresó su preocupación por la situación económica y criticó la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo.

"Me preocupa la economía, me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Karina Milei", sostuvo ante los medios.

El legislador también hizo referencia a la situación de su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. "Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria", señaló.

Sobre la jornada electoral, Kirchner destacó la importancia de la participación ciudadana: "La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho".

