Los hechos que tomaron estado público durante el fin de semana se conocieron en el marco de la causa que investiga a Alberto Fernández por las contrataciones de pólizas de Nación Seguros durante su presidencia.

Las pruebas surgen de los chats que el exmandatario presidencial mantenía con su secretaria en ese entonces, María Cantero, a quién el juez Julián Ercolini ordenó secuestrar y peritar su teléfono celular en marzo pasado.

En ese contexto, Clarín dio a conocer las revelaciones halladas en conversaciones que la histórica secretaria del expresidente mantuvo con la actual expareja de Fernández, Fabiola Yañez, en la que la exprimera dama daba cuenta de situaciones de violencia de género.

Según señaló el medio nacional, entre el material que se detectó en el celular de Cantero, aparecen fotos de Yáñez con signos visibles de golpes. Además, se descubrieron audios y textos donde Yañez describe presuntas golpizas sufridas en la Quinta de Olivos, incluso cuando estaba embarazada del hijo que tiene con Alberto.

Mayra Mendoza, desde México, cargó contra el expresidente al ser consultada sobre el tema: "Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género". La intendenta de Quilmes fue parte de la comitiva que acompañó a Cristina Fernández al curso internacional organizado por el partido de Andrés Manuel López Obrador.

"Dado el perfil de Alberto Fernández, hombre varón cis que evidenció no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género", aseguró Mayra Mendoza.

Al tiempo que remarcó en diálogo con Página 12: "Que se sepa la verdad de lo que pasó, que no se use este tema para tapar el desastre económico de Milei, como creo que está pasando". Y agregó: “La violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos”.

Puede interesarte

Y en esa línea aprovechó para referirse al juicio por intento de magnicidio que se lleva adelante y en el que la expresidenta declarará el próximo 14 de agosto: “Que la Justicia investigue, pero en serio, no como se está haciendo con la causa por el asesinato de Cristina Kirchner".

"Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa, y después la culpó de eso, lo creo posible. Son características típicas de círculos de violencia, esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así", concluyó la jefa comunal de Quilmes.

Qué dijo el abogado de Fabiola Yañez sobre los chats

En cuanto a las pruebas halladas en los chats, el abogado de la exprimera dama, Juan Pablo Fioribello confirmó la existencia de los mensajes: “Efectivamente esos chats existieron. Yo me entero porque se contactaron conmigo desde el juzgado de Julián Ercolini sabiendo que soy abogado de Fabiola Yañez en otras causas”.

Y explicó: “Querían ubicarla porque ella está afuera del país, está en Madrid. Me puse en contacto con el juez y nos pusimos de acuerdo de hacer una audiencia de carácter reservado. Es un delito de instancia privada. El juez hizo lo que tenía que hacer, se puso en contacto con la presunta damnificada”.

Según Clarín, Yañez habría manifestado que no quiere radicar ninguna denuncia. En tanto que Fioribello dijo a Infobae que habló con Alberto Fernández: “Me dijo que bajo ningún concepto hubo un hecho de violencia física. Ambos me reconocieron que hubo una fuerte discusión, como tiene cualquier pareja, pero que no hubo golpes”.

En caso de violencia de género comunicarse a la Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463