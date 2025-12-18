El Ministerio de Economía lanzó un portal de Transparencia Tributaria Municipal que expone a los diferentes distritos respecto de qué Tasa municipal que cobran.

Ads

“Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país, haciendo foco en la estructura de determinadas tasas municipales”, señalaron desde la cartera que conduce Luis Caputo.

El Mapa Tributario Municipal presenta una síntesis de la normativa local que “permite identificar aspectos relevantes tales como las bases imponibles y alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, así como realizar comparaciones entre municipios de distintas jurisdicciones”.

Ads

Al cruce de la publicación, salió la diputada provincial Mayra Mendoza quien apuntó contra el ministro Caputo que “no se ocupa de hacer crecer la economía: al contrario, la hunde deliberadamente en una recesión que se sufre en la provincia de Buenos Aires como en ningún otro lado”.

"Mientras todo esto pasa, y justamente para distraer, pierden el tiempo con una web para "publicar las tasas municipales", atacando a quienes día a día contienen en el territorio los desastres que él y el presidente Milei hacen. Mafiosos e impresentables", señaló.

Ads

El ministro @LuisCaputoAR no se ocupa de hacer crecer la economía: al contrario, la hunde deliberadamente en una recesión que se sufre en la provincia de Buenos Aires como en ningún otro lado.



No se ocupa de desendeudar: al contrario, no ha hecho otra cosa que profundizar el… — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) December 17, 2025

Asimismo, Mendoza sostuvo que “no solo no han saldado la deuda histórica que Nación tiene con la provincia de Buenos Aires en concepto de Coparticipación Federal, sino que han recortado más transferencias aún, dañan su infraestructura con la eliminación de la obra pública y, sobre todo, con el modelo anti-industrial y de ajuste permanente sobre el consumo, profundizan las necesidades del conurbano bonaerense (porque no hay proyecto de comunidad sin su proyecto productivo), afectando directamente la recaudación municipal”.

“¿Hasta dónde piensan llegar? Deberían cuidarnos más a los gobiernos locales, porque es en parte gracias a que nosotros y nosotras hemos seguido cerca de la gente que esto se sostiene. Pero, claro: para eso hay que conocer el territorio, salir a la calle y perder menos tiempo en streams haciendo el papel de adolescente tardío que hace Toto permanentemente”, concluyó.