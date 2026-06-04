La diputada provincial Mayra Mendoza salió al cruce de Patricia Bullrich luego de que la senadora nacional defendiera su visión del feminismo y destacara una baja en los femicidios durante el gobierno de Javier Milei.

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El intercambio se produjo en medio de una nueva movilización de Ni Una Menos y tras el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, un caso que generó conmoción y reavivó el debate sobre las políticas de prevención de la violencia de género.

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Bullrich sostuvo que “el feminismo que defiendo es el que protege a todas las mujeres” y aseguró que desde la llegada de Milei a la Presidencia los femicidios se redujeron un 25%.

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Además, destacó la creación del Registro de ADN para violadores y reivindicó una política de seguridad basada en el principio de que “el que las hace, las paga”. También cuestionó a lo que denominó el “partido feminista”, al que acusó de priorizar “el marketing” por encima de los resultados.

La respuesta de Mendoza no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, la legisladora cuestionó duramente a Bullrich y repasó su trayectoria política.

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“Patricia, fuiste Montonera, de la Alianza, del PRO, ahora de Milei. Sos la ministra de De la Rúa que le recortó en el 2001 a los jubilados, sos la ministra de Macri que reprimió y mató en 2015 y volviste a hacerlo en 2023 como ministra de Milei”, escribió.

Luego apuntó directamente contra la definición de feminismo planteada por la exfuncionaria nacional. “Ahora te nombrás como feminista… nada más lejos que una persona como vos del feminismo, no confundas”, lanzó.

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Mendoza también rechazó los datos difundidos por el Gobierno nacional sobre pobreza y violencia de género. “Entre las mentiras de tu gobierno dicen que bajó la pobreza y cada día es peor. También que bajaron los femicidios y la violencia recrudece promovida por el propio presidente y el Estado que abandona”, afirmó.

La diputada bonaerense también recogió una de las frases de Bullrich para plantear una propuesta política. “Lo único que tomo de todo esto es que nombrás un partido feminista, que por ahora no existe como tal. Bienvenido sea un Partido Feminista como alternativa para enfrentar a Milei, a Macri, a vos y a todos los violentos juntos”, expresó.

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Y agregó: “Un partido feminista que abrace a las nuevas generaciones, que dé posibilidades a las familias, que crea en Argentina y su gente. Un partido feminista que no sea careta y que no tenga miedo de decir las verdades que el poder no quiere escuchar”.

La dirigente kirchnerista también volvió a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner y reclamó su libertad. “Las feministas nos queremos vivas, libres y desendeudadas y queremos a Cristina libre”, sostuvo.

“Vos bien sabés Patricia que ella les gana, a vos y al resto, les gana porque tiene el mayor acompañamiento electoral porque su gobierno fue el último buen gobierno para la gente”, agregó Mendoza en referencia a la expresidenta.

Sobre el final, la legisladora aseguró que Cristina Kirchner sigue siendo la principal referencia electoral del peronismo y cerró con una consigna dirigida a la militancia: “No nos han vencido. Y esto lo cantamos ahora y va a suceder: vamos a volver”.