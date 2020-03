La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza aseguró en el marco del anuncio de remedios gratis para jubilados que están "para reparar el daño" hecho por los gobiernos nacional y provincial anteriores.

"Escuchando muchos de los relatos de vida en esos centros de jubilados se puede evienciar el daño hecho por parte de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal", comentó Mendoza ante el presidente Alberto Fernández, la titular de Pami Luana Volnovich, ministros, legisladores y jubilados en Bernal.

Y recordó una anécdota: "Una jubilada estaba con su compañero de vida y, emocionada, le preguntaba cómo estaba. Y me contaba que por no pedirle plata a su hijo tenía que con su marido unificar la comida e irse a dormir más temprano para no prender la estufa porque la jubilación no le alcanzaba"

"Estamos acá para reparar ese daño, dejar atrás esos años de dolor y padecimiento, y comenzar a tener actos de justicia social que vuelven a garantizar los derechos de nuestros jubilados y jubiladas", aseguró.