La intendenta en uso de licencia de Quilmes y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, reasumió este viernes la presidencia del Partido Justicialista local y lo hizo con un fuerte mensaje político que combinó gestión, identidad partidaria y definiciones sobre el escenario nacional.

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El acto se realizó en Bernal Oeste, con la presencia del diputado nacional Máximo Kirchner, además de funcionarios, concejales, militantes y vecinos, en una jornada que sirvió para consolidar su conducción en el peronismo quilmeño.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la reivindicación de la estatización de YPF, una definición que no solo remite a una política clave de los gobiernos kirchneristas, sino que también reabre el debate interno dentro del peronismo sobre el rol que tuvieron tanto Cristina Fernández de Kirchner como Axel Kicillof en aquella decisión estratégica.

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“Se trata de decisiones que transforman la vida de los argentinos”, sostuvo Mendoza al poner en valor la recuperación de la petrolera, en un contexto donde distintos sectores del espacio discuten la centralidad de ese proceso.

Críticas a Milei y al Poder Judicial

En su intervención, la dirigente también apuntó contra el gobierno de Javier Milei, al que responsabilizó por la situación económica actual.

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“Tenemos que recuperar la Argentina y frenar a Milei”, expresó, al tiempo que llamó a reconstruir un proyecto político con anclaje territorial y capacidad de representación.

Otro de los tramos más duros del discurso estuvo dirigido al Poder Judicial. Mendoza reclamó la liberación de Cristina Kirchner y denunció una persecución política contra el peronismo.

“Tenemos que militar todos los días para que Cristina esté libre”, afirmó, en línea con el mensaje que luego publicó en redes sociales, donde habló de una Corte Suprema “mafiosa y corrupta”.

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Un acto con anclaje territorial

Durante el acto, Máximo Kirchner respaldó la conducción de Mendoza y también la gestión municipal que actualmente encabeza la intendenta interina, Eva Mieri.

“No hay dirigentes perfectos, pero sí hay quienes trabajan todos los días por su comunidad”, señaló el diputado, quien además vinculó la situación judicial de Cristina Kirchner con decisiones políticas tomadas durante su gobierno, como la nacionalización de YPF.

En esa línea, cuestionó las políticas económicas actuales y advirtió sobre el impacto social de medidas impulsadas por el oficialismo, como la reforma laboral y la Ley Bases.

Sobre el cierre, llamó a sostener la militancia y a construir una alternativa política:

“No vamos a parar hasta que los argentinos puedan volver a soñar con un futuro mejor”, concluyó.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la cooperativa Eitec, en Bernal Oeste, donde funciona una fábrica recuperada por sus trabajadores tras la quiebra de la empresa original. Allí, cerca de 90 personas sostienen la producción vinculada a la distribución de gas.

El espacio también articula con iniciativas sociales, como un centro de jubilados, lo que refuerza el vínculo entre el peronismo local y el entramado productivo y comunitario del distrito.

En ese marco, Mendoza remarcó que “no hay proyecto local sin proyecto nacional y provincial” y planteó la necesidad de construir, desde los territorios, una alternativa política que recupere las banderas históricas del espacio.