El senador bonaerense de Juntos, Joaquín De la Torre, tuvo 48 horas de emociones encontradas. El jueves falleció su madre, Gilda, y el viernes su hija Juanita se recibió de veterinaria.

“La vida me regaló, durante 60 años, a la mejor madre que pude imaginar y ayer me tocó despedirla. Hoy mi hija menor, Juana, se recibió de veterinaria. De eso se trata la vida, de alegrías y tristezas entreveradas”, expresó De la Torre, ex intendente de San Miguel durante tres mandatos.

La vida me regaló, durante 60 años, a la mejor madre que pude imaginar y ayer me tocó despedirla. Hoy mi hija menor, Juana, se recibió de veterinaria. De eso se trata la vida, de alegrías y tristezas entreveradas.

Mamá, descansá en paz junto a papá

Juanita, sos un orgullo para mí pic.twitter.com/cSidByYcw4 — Joaquín de la Torre (@delatorrej) March 4, 2022

El actual legislador provincial manifestó por Twitter:

“Mamá, descansá en paz junto a papá. Juanita, sos un orgullo para mí”

Algunos dirigentes políticos se hicieron eco de la noticia y le enviaron un abrazo por la situación familiar. Guillermo Britos (intendente de Chivilcoy) y Leonardo Sarquis (ex ministro de agroindustria de Vidal), entre los destacados.