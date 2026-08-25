Emile Maxim Patrick Higgins, de 56 años, fue detectado sin vida por vecinos que solían verlo pernoctar en un colchón en la vereda de la avenida Bella Vista al 5600, en una parada de colectivos, en Libertad, partido de Merlo.

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La policía llegó al lugar alertada por un llamado al 911 y constató que el jamaiquino que anunció un parque de diversiones tipo Disney en el partido de San Pedro, camino a Vuelta de Obligado en 2007, estaba muerto.

Si bien el cuerpo no presentaba signos de violencia, la Justicia ordenó que se practique una autopsia para descartar cualquier intervención de terceros y establecer de manera taxativa que el deceso se produjo de manera natural.

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La causa es por averiguación de causales de muerte y la instruye la fiscala Valeria Courtade, de la UFI 3 del departamento judicial de Morón, que además procuraba dar con familiares o allegados que puedan hacerse cargo de los restos de Higgins.

Autoanunciado como un "empresario" y "millonario" jamaiquino, Max Higgins apareció en 2007 para anunciar que había comprado un campo camino a Vuelta de Obligado, donde iba a construir un parque de diversiones que denominaba Disney Mundo San Pedro.

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En Jamaica tenía antecedentes por estafa y lo investigaban como el principal responsable de engaños tipo piramidales o esquemas Ponzi mediante los que atraía inversores con promesas de altísimas rentabilidades.

En la Argentina, antes del anuncio de Disney que lo puso en la palestra de los medios a nivel nacional, Higgins había promovido espectáculos de relevancia, que contaron con la participación de Diego Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta como jurado y con artistas como Duran Duran, Gloria Gaynor, Soledad o Los Nocheros.

Higgins en San Pedro (Archivo)

Cuando anunció el Disney en San Pedro, tuvo problemas con la marca de Mickey Mouse, por una violación a la legislación relacionada con la propiedad intelectual. Lo mismo le había pasado con Warner, porque denominaba a su empresa como Higgis Warner Corporation Group y tenía un sitio web que se llamaba higginswarner.com desde el que promocionaba sus eventos, como el World Football Idol.

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Varios años después de desaparecer del país, de la lujosa oficina de Puerto Madero, lejos de la limusina en la que circulaba vestido con trajes alquilados y exhibiendo cadenas y relojes de oro, Max Higgins fue hallado por la televisión nacional como mendigo, viviendo en una obra en construcción. Hablaba de ovnis, de cocaína y dinero, culpaba a Estados Unidos del fracaso de su proyecto de Disney y repetía que todos los derechos de esa marca eran de él, así como el terreno en Vuelta de Obligado.

Pasó por Mar del Plata, donde en 2007 desembarcó rodeado de lujo con “World Football Idol”, un reality internacional que buscaba seleccionar a un joven futbolista y quien se llevería un premio en dólares

Una disposición judicial lo había confinado a un hospital para pacientes psiquiátricos hace tres años. El lugar de internación fue el Borda. No entendía lo que pasaba. Ni siquiera estaba seguro de quién era o de quién

había sido. Aunque esporádicamente era entrevistado en la calle y aún trataba de explicar el porqué del fracaso de sus proyectos.