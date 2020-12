La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, Natalia Villa, lamentó la media sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Diputados y consideró que pese al resultado de la votación, se siente "orgullosa de defender la vida".

"Mas allá del resultado yo me siento orgullosa por la huella que dejo en esta banca, me siento orgullosa porqué defiendo con el cuerpo y con él alma y el corazón, la política más progresista de todas. Que no hay política más progresista que la de defender la vida", señaló la legisladora.

La oriunda del municipio de Vicente López también expresó: "Tuvimos que haber frenado este debate, hoy teniamos al Senado que ayer a la tarde trató el ajuste a los jubilados, esto da mucha tristeza porque funciona como una cortina de humo para tapar el verdadero ajuste a los abuelos".

La diputada peronista en Juntos por el Cambio, que anoche brindó un efusivo discurso en el recinto, remarcó que en nuestro país "nadie reconoce que fracasamos como Estado". "A tratar este proyecto de aborto con se consolida ese fracaso, es el fracaso de las políticas publicas", concluyó.