El exdiputado provincial Andrés Quinteros volaba con Marcos Di Palma de piloto. En un momento se preparó para filmar pero prefirió cerrar los ojos cuando comenzó a girar la aeronave. "Cuando invitas a un amigo a dar un paseo pero se caga un poco, o no Andres? Se cagó y no de risa!!", publicó Di Palma. No es la primera vez que el legislador y expiloto de TC sobresale con sus maniobras en avión, las cuales no siempre terminan bien.