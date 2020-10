Un intercambio que finalmente se dio en términos cordiales entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, suma un nuevo capítulo a la relación tensa entre ambos gobiernos provincial y municipal.

Lunghi había señalado una conversación con el mandatario respecto al sistema propio de semáforo que implementó para levantar o cerrar actividades, y que hizo salir por unas horas a Tandil de un plan de incentivo turístico: "Me le paré al Gobernador en una conversación bastante tensa, no es fácil el chiquito, le expliqué que no quería apartar a Tandil, salí a defender el compromiso firmado y acordamos que si había un problema cerrábamos. Me dijeron que sí, pero estamos cerrando parcialmente y ahora me dicen que no".

En la conferencia de prensa donde se anunciaron cambios en el aislamiento en la provincia de Buenos Aires, el gobernador dijo que no lo tomó como una falta de respeto. Allí leyó una carta que el propio Lunghi le mandó.

"La expresión utilizada para referirse a su persona, fue efectuada con la intención de resaltar su caracter y personalidad como gobernante, dicho esto como modo afectvo y positivo", señaló el radical en la misiva. Y agregó: "De ninguna manera tuvo la intención de ofenderlo y calificarlo de manera negativa".

Al respecto Kicillof minimizó la frase y señaló: "Dejando el folklore, y en esta provincia con 17 millones de habitantes y 135 municipios, hemos podido trabajar unidos y esa ha sido la receta para que en la provincia no tengamos que lamentar una verdadera catástrofe".