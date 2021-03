El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana un acto de entrega de viviendas en el munciipio de Trenque Lauquen. El mandatario estuvo acompañado por el Intendente Miguel Fernández, de Juntos por el Cambio, con quien también inauguraró una red de gas domiciliario.

"Trenque Lauquen es un municipio que me encanta. Yo ya dije que en mi gestión no iba haber intendentes de primera ni de segunda, dije que iba a ser gobernador de toda la Provincia", comenzó diciendo en su discurso el mandatario bonaerense desde el escenario montado en la localidad de 30 de agosto.

Aprovechando la compañía del jefe comunal de la UCR y en vísperas de las internas radicales que se celebrarán el próximo domingo en toda la Provincia, Kicillof sorprendió al mirar a Fernández y dirigirle un ffuerte mensaje. "No sé como te va a caer esto, ni como caerá en tu espacio politico", anticipó sobre lo que venía.

"Muchísimos intendentes de la Provincia, y te cuento entre ellos, son respetuosos, no son neoliberales, no creen en la timba financiera ni en las relaciones carnales. Creen en su Patria, en su Provincia y en su gente. No me quiero meter en internas pero lo único que pido es que no tengamos de nuevo neoliberalismo gobernando", lanzó.

Luego de los aplausos y de un incómodo momento para el jefe comunal cambiemita, el gobernador pasó a hablar de las obras. Recordó que la Argentina "tiene un déficit habitacional tremendo e histórico" y reprochó que "a los medios nacionales, que en realidad son porteños, les cuesta mucho recorrer la Provincia".

En ese marco, el mandatario formalizó la entrega once viviendas que fueron construidas por la Asociación Mutual de los Obreros de la Construcción. Y más tarde brindó otro esperado anuncio: "Hoy hay un compromiso importantísimo con los trabajadores y por eso decidimos avanzar en 20 viviendas más en Trenque Lauquen".

En el acto estuvieron presentes el ministro Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Simone, y el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Miguel Oroz. Por la tarde, Kicillof se trasladará al municipio de Pehuajó, donde recorrerá junto al jefe comunal, Pablo Zurro, el vacunatorio ubicado en el SUM municipal.