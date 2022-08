En una jornada caliente en la Legislatura, la diputada provincial Noelia Ruiz cuestionó fuertemente los silencios de sus pares del oficialismo y del gobernador Axel Kicillof tras los recortes anunciados por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que desde el bloque Juntos repudiaron.

Al hacer uso de la palabra en la sesión de este jueves, en la Cámara de Diputados, la legisladora que reside en Mercedes dijo: "Tras el brutal ajuste que hizo Massa, lamento que los diputados del Frente de Todos hoy tengan carteles que dicen Todos con Cristina en vez de Todos con la gente".

"Más de 50 jardines maternales cerraron en la pandemia por falta de políticas activas. Me pregunto si eso les importa. Pareciera que lo único que les importa son las causas de Cristina y garantizar la impunidad del kirchnerismo", indicó Ruiz desde su banca de diputada provincial.

"Me preocupa y me aturde el silencio del Gobernado. Hace un año lo escuchábamos decir que el neoliberalismo y el macrismo significan lo mismo: ajuste, deuda, desempleo o falsas promesas. No sé si estaba hablando de macrismo o de las medidas de Sergio Massa", objetó.

"Recortaron más de 70 mil millones de pesos en educación, más de 10 mil millones en salud, más de 50 mil millones de pesos en política de hábitat y plan Procrear. Y a los chicos que se cayeron del sistema fruto de la pandemia y aún no los fueron a buscar", reprochó la diputada.

Y en ese contexto, agregó: "Quien hoy gobierna la provincia está callado", insistió, "es cómplice del ajuste kirchnerista, que su gobierno nacional está haciendo en nuestra provincia. No está defendiendo los fondos de los bonaerenses ni de los municipios que hoy ven recortados sus ingresos".

"Hay mucho cartelito pero poco camino y rumbo para esta Argentina que se cae a pedazos, que se cae a pedazos de corrupción y lo único que vemos del kirchnerismo son cantitos de cómo defender a la Jefa, mientras la gente se está cagando de hambre", concluyó la diputada.