El Grupo de los 12, conformado por intendentes del peronismo de la Quinta Sección Electoral, manifestó su "profunda preocupación por el deterioro económico, social y productivo que atraviesa la región, como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional de Javier Milei".

Según expresaron en un comunicado, el interior bonaerense está padeciendo la paralización de obras públicas, la caída de salarios y la falta de incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo. También se perciben como un problema la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y el vaciamiento del sistema de salud.

El texto está firmado por Francisco Echarren (Castelli), Juan Pablo García (Dolores), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Juan de Jesús (La Costa), Javier Gastón (Chascomús), Carlos Rocha (General Guido), Sebastián Iannantuony (General Alvarado), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Alberto Gelené (Las Flores) y Héctor Olivera (Tordillo).

Asimismo, expresaron su preocupación frente al proyecto de presupuesto 2026 que contempla la eliminación del beneficio de la Zona Fría en las tarifas de gas, medida que impactaría en más de 5 millones de bonaerenses en unos 90 distritos. También advirtieron que las decisiones macroeconómicas y la política cambiaria afectarán gravemente a la próxima temporada turística.

“Nuestros municipios no pueden sostener más las obligaciones que corresponden al Gobierno nacional. Llamamos al presidente Javier Milei a recapacitar, a garantizar los fondos coparticipables que le pertenecen por ley a la Provincia, y a apostar al federalismo y al bienestar general”, expresaron.

Finalmente, los intendentes subrayaron que la unidad es el único camino para enfrentar estos profundos desafíos, defender a la Provincia y construir una alternativa política frente a este ajuste que golpea a la clase media, a los trabajadores, al comercio, a las Pymes y a cada municipio bonaerense.