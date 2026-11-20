El Gobierno nacional oficializó una modificación en el esquema tarifario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que tendrá impacto en millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida fue aprobada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución 45/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y comenzará a implementarse en febrero de 2027.

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El cambio central es la actualización de los coeficientes zonales, un mecanismo que determina cuánto pagan los usuarios según las características socioeconómicas de la zona en la que se encuentra cada inmueble. La nueva clasificación reemplazará el esquema vigente por cinco categorías, con valores que irán de 0,75 a 2,75.

La resolución puede consultarse en el Boletín Oficial de la República Argentina. Allí también se encuentran los anexos con el detalle de los impactos estimados por distrito.

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Qué municipios tendrán los mayores aumentos y dónde podrían bajar las facturas

De acuerdo con la simulación presentada por AySA e incorporada a la resolución del ERAS, el impacto será desigual en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Entre los distritos bonaerenses, Morón registra la mayor variación promedio, con una suba del 26,7%. Le siguen Lomas de Zamora, con el 22,5%; Vicente López, con el 19,7%; Tres de Febrero, con el 18,3%; Almirante Brown, con el 13,5%; y San Martín, con el 12,6%.

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En el otro extremo, algunos distritos presentan variaciones promedio negativas. Es el caso de José C. Paz, con una reducción del 27,9%; Malvinas Argentinas, con el 19,2%; Florencio Varela, con el 13,4%; La Matanza Oeste, con el 13,6%; y Presidente Perón, con el 6,9%.

El siguiente es el detalle de la variación media estimada para los distritos bonaerenses incluidos en el informe oficial:

Distrito Variación media Almirante Brown +13,5% Avellaneda +7,8% Esteban Echeverría +5,9% Escobar +2,2% Ezeiza -1,0% Florencio Varela -13,4% José C. Paz -27,9% La Matanza Norte +13,2% La Matanza Oeste -13,6% La Matanza Sur (Ezeiza) +8,9% Lanús +12,5% Lomas de Zamora +22,5% Malvinas Argentinas -19,2% Merlo +11,4% Moreno +8,4% Morón +26,7% Pilar -0,9% Presidente Perón -6,9% Quilmes +8,5% San Fernando +5,2% San Isidro +10,6% San Martín +12,6% San Miguel +6,6% Tigre -0,1% Tres de Febrero +18,3% Vicente López +19,7%

Los porcentajes corresponden a la variación media de la facturación del conjunto de usuarios de cada distrito, antes de considerar el efecto de la Tarifa Social. No significan que todas las facturas de un municipio vayan a aumentar o disminuir en esa proporción.

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Cómo se aplicarán los cambios desde febrero de 2027

Según los datos incorporados a la resolución, sobre un universo de 3.803.986 usuarios de todas las categorías, el 55,4% tendría aumentos, el 24,4% no registraría cambios y el 20,2% tendría reducciones. La variación media de la facturación total sería del 7,3%.

Si se considera exclusivamente a los usuarios residenciales, el escenario es diferente: el 59,7% tendría aumentos, el 20% no registraría modificaciones y el 20,3% recibiría una reducción. Para quienes tengan subas, el incremento promedio estimado es del 22,4%.

Sin embargo, el ERAS rechazó el cronograma de aplicación que había propuesto la empresa y estableció condiciones para evitar un impacto brusco en los hogares. En particular, dispuso que los aumentos derivados de la modificación de los coeficientes zonales no podrán superar el 1,5% mensual, mientras que las reducciones deberán trasladarse de manera inmediata.

Otro punto importante es que se mantendrá el descuento del 15% para los usuarios residenciales y baldíos que queden comprendidos en los dos niveles más bajos del nuevo esquema: 0,75 y 1,25. De esta manera, quienes sean reclasificados en el nivel medio bajo no perderán automáticamente esa bonificación.

La resolución también establece que los ingresos adicionales que eventualmente genere la modificación deberán destinarse al Programa de Tarifa Social y, si existieran excedentes, a las metas de inversión que determine el organismo regulador.

Qué pasará con los beneficiarios de la Tarifa Social

Los usuarios que actualmente reciben el beneficio de la Tarifa Social no tendrán modificaciones en el importe neto de sus facturas por efecto de esta reconfiguración, según lo informado durante el procedimiento regulatorio.

Al 30 de septiembre de 2026, el programa alcanzaba a 118.415 beneficiarios en sus distintas modalidades: Tarifa Social, Tarifa Comunitaria y Caso Social.

Además, el ERAS dispuso que AySA deberá garantizar la atención presencial en las distintas regiones de la concesión y mantener unidades móviles para recibir consultas, reclamos y solicitudes de beneficios.

La implementación del nuevo esquema comenzará en febrero de 2027. Hasta entonces, la empresa deberá informar a los usuarios la nueva clasificación zonal y el mecanismo de aplicación de los cambios en sus facturas.