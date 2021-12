El jefe comunal de Pehuajó destacó que no se puede legislar "para atrás" y pidió un consenso de la política para "no judicializar la política". "La Legislatura debe admitir el error", tiró. Además, el alcalde del Frente de Todos criticó al presidente de la Cámara de Diputados. "Lo que propone Sergio Massa está mal encaminada porque no hay que discutir las elecciones indefinidas sino que está mal la ley", disparó.