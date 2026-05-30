El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió como “una vergüenza” la postura del Gobierno nacional respecto de la Unidad Turística de Chapadmalal y reclamó que el complejo pase a manos provinciales para garantizar el empleo y la continuidad del servicio. En paralelo, marcó que la judicialización del conflicto por Punta Mogotes “no es el camino”.

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Las definiciones fueron parte del cierre del 1° Congreso Bonaerense del Trabajo, que se desarrolló desde el jueves pasado en el hotel Intersur 13 de Julio, en Mar del Plata, con la participación de más de 6.000 personas entre representantes sindicales y de sectores productivos de todo el país.

“Parece que marcha a un negocio inmobiliario”

Sobre la Unidad Turística de Chapadmalal, el gobernador apuntó directamente al Ejecutivo nacional: “Parece que marcha, como hizo con todo, a un negocio inmobiliario, ni siquiera sé si es un negocio turístico. Vaya a saber qué quieren hacer, vendérselo a quién, no han dicho nada”.

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En ese marco, le ofreció una salida al Gobierno: “Si el gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren para conservar fuentes de trabajo y ponerlo a funcionar”.

Punta Mogotes: pedido de diálogo y crítica a la judicialización

Respecto del complejo de Punta Mogotes, Kicillof sostuvo que la Provincia está dispuesta a una transición ordenada para que el predio vuelva a la administración municipal. “Estamos dispuestos a ver cómo hacemos una transición para ver cómo vuelve a la administración municipal, de manera seria y ordenada”, expresó.

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Además, recordó que convocaron al municipio al proceso, pero la silla del Ejecutivo local “estaba vacía” en la última reunión convocada por el ministro de Producción, Augusto Costa: “Prefieren judicializar”, deslizó. Y agregó: “¿Por qué no vienen, se sientan y vemos que se haga de manera compartida y no que sea una especie de disputa de soberanía, que me parece bastante infantil?”.

Cruce al modelo económico de Milei

Ya en clave nacional, Kicillof afirmó que “el gobierno de Milei está a contrapelo de lo que se plantea a nivel internacional, incluso por parte de sectores y de gobiernos que Milei dice que le gustan, como el de Trump”. Y lo acusó de “dilapidar las capacidades productivas de la Argentina, perdiendo empleos. Hablamos de 500 mil puestos de trabajo”.

Sobre el rumbo económico, planteó que “el sentido común dicta que lo primero que hay que buscar son alianzas con tu región, con Brasil, con México, con Latinoamérica, y él está peleado con todos, que son nuestros socios naturales”.

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El gobernador también dejó una definición política: aseguró que este “no es un año ni de candidaturas ni de campañas electorales”, sino “de construcción y organización”.

Quiénes acompañaron al gobernador

Del cierre del congreso participaron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. También estuvieron presentes el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la titular del OPISU, Romina Barrios; y el coordinador ejecutivo del Congreso Bonaerense del Trabajo, Gustavo Mariani.

Por el frente sindical y político acompañaron el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello; el secretario general de FATSA, Héctor Daer; el diputado nacional Hugo Moyano (h); el senador provincial Jorge Paredi; y la diputada provincial Laura Aloisi. Entre los jefes comunales, dijeron presente los intendentes de:

• Almirante Brown: Juan José Fabiani.

• Berisso: Fabián Cagliardi.

• Mar Chiquita: Walter Wischnivetzky.

• Navarro: Facundo Diz.

• Pila: Sebastián Walker.

• Salliqueló: Ariel Succurro.

También participó el concejal de General Pueyrredón Gustavo Pulti.