Un nuevo paro de colectivos afecta este viernes a distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), especialmente en el sur del conurbano bonaerense. La medida comenzó a la medianoche y es por tiempo indeterminado, debido a demoras en el pago de los sueldos por parte de las empresas.

Ads

Entre las afectadas se encuentra El Nuevo Halcón S.A., operadora de la línea 148, que conecta Plaza Constitución con Solano, Berazategui y Florencio Varela. A través de sus redes sociales, la compañía informó que los trabajadores mantendrán la medida hasta que se regularicen los haberes.

También adhirieron los choferes de la empresa MOQSA, que opera las líneas 159, 219, 300, 371, 584, 603 y 619, las cuales recorren distintos puntos del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo Quilmes, Avellaneda, Berazategui y Florencio Varela.

Ads

Por su parte, la línea 22, que une Retiro con Quilmes, se sumó a la protesta bajo los mismos reclamos. En todos los casos, los servicios permanecen interrumpidos hasta nuevo aviso.

Desde los gremios advierten que, si no hay una solución inmediata, el conflicto podría extenderse a más ramales durante el fin de semana, afectando a miles de pasajeros que dependen del transporte público para trasladarse diariamente.

Ads