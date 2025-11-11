Los choferes de al menos siete líneas de colectivos decidieron llevar a cabo un paro por tiempo indeterminado ante la falta de pago de los sueldos correspondientes.

La decisión fue tomada el lunes por la tarde, durante una asamblea realizada en la terminal ubicada en avenida 14 y Camino General Belgrano, en Berazategui. Allí los trabajadores resolvieron iniciar la medida de fuerza, aunque el paro afecta a todas las zonas donde operan las líneas de la empresa MOQSA: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

El conflicto se originó el viernes pasado, cuando los choferes realizaron una retención de tareas reclamando el cobro en tiempo y forma. Durante el fin de semana no hubo circulación de unidades en ninguno de los ramales alcanzados.

El domingo por la noche se había comunicado a través de la red social X la reanudación del servicio desde las 00 del lunes, pero ante la falta de novedades sobre los pagos, los choferes resolvieron continuar con la protesta.

Desde el sector sindical advirtieron que el paro se mantendrá hasta que los haberes sean acreditados, generando un fuerte impacto entre usuarios, estudiantes y trabajadores del sur del conurbano que dependen de estas líneas para trasladarse.

