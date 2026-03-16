El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó este lunes al Gobierno nacional por la paralización de obras y la caída de salarios que motivó el paro docente que afecta a las universidades nacionales de todo el país. “Nuestros estudiantes no van a poder comenzar sus clases”, aseguró, al tiempo que detalló las medidas provinciales para sostener la educación superior en la provincia de Buenos Aires.

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Bianco, quien también ejerce como docente universitario, explicó que las universidades nacionales recibieron desde la gestión de Javier Milei un 28 % menos de transferencias, lo que limita recursos para docencia, investigación, becas y actividades de extensión. Además, denunció que los salarios docentes cayeron un 34 % en términos reales, lo que generó un fuerte malestar entre los trabajadores y llevó a las federaciones gremiales a convocar el paro de esta semana.

El ministro también señaló que 38 obras paralizadas en universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires fueron retomadas por la Provincia, que invierte 41.583 millones de pesos en 26 universidades, beneficiando a 65 mil estudiantes. “Mientras el Gobierno nacional abandona las obras y reduce recursos, desde Provincia trabajamos para sostener la educación pública y garantizar que los estudiantes puedan continuar sus estudios”, sostuvo Bianco.

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Además, destacó los programas provinciales destinados a acompañar a los estudiantes universitarios y terciarios, como el boleto educativo, que alcanza a casi un millón de beneficiarios, y la Cuenta DNI, que permite descuentos en materiales y alimentos en 19 universidades. Bianco también recordó el programa Puentes, que acerca carreras universitarias a 80 municipios del interior bonaerense, con más de 15 mil estudiantes inscriptos y una inversión prevista de 10.500 millones de pesos para 2026.

“Como docente, lamento no poder dar clases esta semana, pero es necesario visibilizar la situación que atraviesan nuestros estudiantes y colegas”, afirmó Bianco, reforzando su postura frente a la medida de fuerza. “Mientras nosotros invertimos en educación, ciencia y tecnología, el Gobierno nacional aplica un ajuste que afecta salarios, presupuesto y obras”, concluyó.

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