La exministra de Seguridad de la Nación y titular del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, concurrió anoche a la manifestación que se llevó adelante frente a la Quinta de Olivos luego de los anuncios de nuevas medidas restrictivas hechos ayer por el presidente Alberto Fernández.

"Hoy me convoca el cierre de las escuelas, el anuncio que plantearon que me parece terrible, cuando hoy (Nicolás) Trotta durante todo el día dijo que esto no iba a pasar. También volver a una cuarentena que nos llevó a la ruina”, expresó Bullrich en diálogo con el medio local QuePasaWeb.

Patricia Bullrich junto a los ciudadanos de bien que no dan más necesitan trabajar y los chicos necesitan ser educados . pic.twitter.com/Txc35iPgp5 — JxC Corredor Norte (@CxjNorte) April 15, 2021

Además, Bullrich cuestionó la demora en la campaña de vacunación: "Estamos en un país que no tiene ninguna certidumbre sobre cuándo va a haber vacunas, lo que generó el gobierno un cierre total de la vida de la gente, los únicos que viven en la Argentina son la burocracia de los Baradel".

"En las escuelas los contagios son muy bajos, ¿por qué las cierran?", criticó la ex funcionaria nacional y concluyó: "Los restaurantes tienen contagios bajísimos y le cierran las fuentes de trabajo a miles y miles de argentinos porque el gobierno es inútil, no tiene vacunas y no tiene plan".