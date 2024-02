A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) advirtió este miércoles que "peligra el inicio de clases" en todo el país y reiteró su pedido al Gobierno nacional para la "urgente convocatoria" a la paritaria nacional docente.

En tanto que desde el Ejecutivo a cargo de Javier Milei y tras la advertencia de los gremios docentes, confirmaron que no se transferirá el dinero correspondiente al Fondo de Compensación Salarial Docente porque "no existe".

“El Fondo Compensador en principio la Nación no lo va a transferir porque considera que es un fondo que hoy no tiene existencia, no existe”, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni durante la conferencia de prensa brindada este miércoles.

Cabe destacar que dicho fondo se creó mediante Ley 25.053 en el 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner y que obliga al Estado Nacional a financiar la diferencia salarial que hay en las provincias respecto a la paritaria nacional.

No es el caso de la Provincia de Buenos Aires que al igual que la de Córdoba, Santa Fe o Mendoza, los sueldos de los maestros están por encima de la paritaria pero en la mayoría, dependen tanto de este Fondo como del FONID (creado en 1998) para equiparar la brecha salarial.

El mismo se financia con un impuesto anual que se cobra a propietarios de vehículos y embarcaciones de alta gama y que ya fue recaudado por el Gobierno Nacional. “El Fondo de Incentivos Docentes está en el presupuesto nacional prorrogado”, explicó Kicillof al tiempo que aclaró “pero no se depositaron esos recursos donde se tenían que depositar”.

En relación a este último aporte, Kicillof expresó: ”Yo quiero recordar que es producto de una gran movilización docente durante esa época, durante otro gobierno neoliberal, que se conoció como la Carpa Blanca y que termina con un fondo específico para mejorar el salario docente en base a determinadas distribuciones y determinadas normas”.

“Y quiero decir que desde el 98' hasta ahora, todos los años, estamos hablando ya de 10 presidentes distintos, todos respetaron el Fondo de Incentivo Docente, que no es ni para este gobernador, ni para el presupuesto provincial, ni para el gobierno, no es porque es de aplicación específica, va a un solo lugar necesariamente, al bolsillo de los maestros y maestras de la Provincia de Buenos Aires y de todo el país”, espetó.

“Milei no nos está castigando a nosotros, está castigando a la educación, a los maestros, a las maestras, privándole de algo que representa a veces más del 10% el salario de los docentes”, señaló el Gobernador durante la Conferencia de Verano brindada este miércoles en Pehuen Co.

La Provincia recibió a los gremios bonaerenses

Funcionarios del Ejecutivo provincial recibieron este miércoles con representantes gremiales, en el marco de la paritaria 2024, pero no hubo oferta salarial, informaron fuentes sindicales. El encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense y las autoridades adelantaron que la semana próxima se reunirán nuevamente para avanzar con las conversaciones.

En un comunicado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, conformado por los gremios Amet, FEB, Sadop, Suteba y Udocba, manifestó su preocupación por la situación económica y planteó la necesidad de "obtener un aumento que sea percibido los primeros días de marzo y que permita mantener el poder adquisitivo del salario ante la escalada inflacionaria".

"Es evidente que la situación planteada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires es delicada, especialmente en lo que respecta al financiamiento para la educación y el impacto directo que esto tiene en los salarios de las y los docentes", indicó el Frente.

Si bien los gremios destacaron la decisión del Gobierno bonaerense de pagar el incentivo y la conectividad, subrayaron que "la falta de envío de partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional es una metodología que no solo ataca al mecanismo paritario, sino que agrava aún más la situación económica frente a la escalada inflacionaria, deteriorando los salarios de las y los trabajadores de la educación".

En el texto, los docentes solicitaron "estabilidad laboral en los niveles de educación técnica, superior artística y educación superior" y plantearon que atraviesan dificultades como afiliados al IOMA por "la liberación de los precios de los medicamentos y servicios de salud y la posición dominante de las corporaciones".