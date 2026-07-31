A través de una resolución del Ministerio de Economía, que comanda Luis Caputo, el denominado tramo Portuario Norte de la ruta nacional 9 fue adjudicado a CPC, del grupo Indalo que controla Cristóbal López, con tarifa de peaje en 1.856 pesos sin IVA.

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Dicho tramo abarca los 50 kilómetros de la autopista a Buenos Aires, a la altura de San Nicolás hasta Rosario, los 29 kilómetros de Circunvalación y los casi 450 kilómetros de extensión desde Trenque Lauquen, pasando por General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, hasta la A012 recientemente traspasada de Nación a Santa Fe.

La concesión del tramo de las rutas nacionales incluidas en la Red Federal de Concesiones será por un plazo de 20 años y mediante el sistema de cobro de peaje.

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El proceso prevé que, una vez firmado el contrato, la empresa ejecute una serie de obras. También deberá avanzar con la instalación del sistema Free Flow, de cobro de peaje sin necesidad de cabinas ni barreras. Recién una vez cumplidas las condiciones previstas en el contrato y habilitado el sistema de cobro podrá comenzar a funcionar el peaje.

Sin embargo, CPC carga con un trasfondo de incumplimientos y múltiples causas abiertas en la Justicia vinculadas a la comisión de presuntos actos de corrupción. Pese a ello, vuelve al ruedo de las concesiones en la era de Javier Milei.

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En el pasado, López compró a la española OHL la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas y de la Riccheri durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

Pero en 2017, ya con Mauricio Macri en el poder, el organismo regulador le rescindió el contrato por incumplimientos en los planes de obra y por retener fondos de peaje que debían transferirse al Estado.

Además, en mayo de 2018, Vialidad Nacional le rescindió a CPC el contrato de la ruta 3, tramo kilómetro 1867 a 1908, en Santa Cruz, por abandono de obra.

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Por otra parte, el tramo mediterráneo (ruta nacional 7 desde acceso Oeste Luján (Buenos Aires) hasta el límite con Córdoba y San Luis en casi 600 kilómetros; y por ruta 35 desde Vicuña Mackenna hasta Santa Catalina en 80 kilómetros) fue para el grupo Creditech-Plantel con un peaje por kilómetro de 1.989 pesos sin IVA.

El Portuario Sur fue para también Creditech-Plantel con una oferta ganadora de 1.256,03 pesos sin IVA. El corredor arranca desde la salida a Puerto de Campana (Buenos Aires) hasta el límite interprovincial con Santa Fe y la 188 desde San Nicolás (Buenos Aires) hasta Realicó (La Pampa) en un total de 636 kilómetros de extensión.

Por otro lado, también se definió el tramo Puntano (por ruta 8 atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis en 720 kilómetros) que fue para Basaa-Cecosa por 1.440 pesos sin IVA de peaje por kilómetro.