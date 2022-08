El ex intendente de Quilmes por Cambiemos, Martiniano Molina, admitió no haberse vacunado contra el COVID-19 y dijo que "es parte de mi libertad" no hacerlo. Sus declaraciones llegan luego de haber anunciado que se inocularía contra ese virus tras padecer le enfermedad a fines del año pasado.

El referente del PRO en Quilmes fue cuestionado en diciembre de 2021 cuando dio positivo de coronavirus. Esa situación le impidió estar presente en la jura para asumir su banca en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires como diputado provincial por la Tercera Sección.

Ahora, el ex Intendente admitió en diálogo con Animales Sueltos (América) que no se vacunó, y volvió a contar que su madre -que falleció de cáncer a los 68 años en 2009- "era farmacéutica, bioquímica y homeópata", y que por ella toda la familia "en general" usa "la medicina homeopática".

"Es una decisión personal Es parte de mi libertad y mi decisión. No tengo nada en contra de la vacuna. Cada uno puede elegir y está bueno respetarnos", concluyó. En las últimas horas, Molina se mostró acompañado de Mauricio Macri recorriendo las calles de Quilmes con miras al 2023.