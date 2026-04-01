Luego que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le exigiese al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pago de más de $27.000 millones por la atención de personas en situación de calle con domicilio en la Provincia que actualmente son asistidas en la Ciudad de Buenos Aires, parte del gabinete bonaerense salió a responderle.

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La polémica no es nueva ya que desde que el ex intendente de Vicente López saltó a la Ciudad, empezó a reclamar por los bonaerenses que se atienden en hospitales porteños. También el tema inseguridad generó cruces entre ambas jurisdicciones.

Al momento, dos de los ministros del gabinete de Kicillof cruzaron a Macri y aprovecharon para recordar los recortes que aplicó la gestión de Javier Milei.

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“¡Qué tipo con “coraje” sos Jorge Macri! Te cuento que en la Provincia duplicamos los Centros de Integración Social que operan en el área metropolitana y el interior bonaerense en articulación con municipios y organizaciones de la comunidad”, escribió en la red social X el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque.

Y agregó: "A pesar de los recursos que nos robó Milei y la pavorosa caída de la recaudación que sufrimos por este modelo de ajuste y recesión, hacemos enormes esfuerzos para proteger a los bonaerenses. Aunque quieras distraer, tu problema, como el de todos los argentinos, es Milei y la solución a esta tragedia es Kicillof”, amplió.

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Por su parte, el ministro de Producción, Augusto Costa, dijo que “el nivel de cinismo” de Macri “es total”, y dijo que CABA es parte del AMBA, una región donde viven 17 millones de personas que trabajan, producen, consumen y aportan una parte importante de la riqueza del país.

“En CABA no hay una sola política seria para apoyar la producción, el acceso a la vivienda, el desarrollo de emprendedores, el transporte, el sistema de salud, la educación o la cultura, lo que profundiza aún más el deterioro generalizado de las condiciones de vida de sus habitantes”, escribió en la red social X.

Además, dijo que en estos más de dos años de Milei y Jorge Macri, en la Ciudad de Buenos Aires la industria cayó el 8%, cerraron cerca de 2.000 empresas, se perdieron 75.000 puestos de trabajo, hay casi un 40% más de locales vacíos y aumentó alrededor del 50% la cantidad de personas en situación de calle.

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“En vez de hacerse cargo de lo que le toca, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los vecinos del conurbano y a Kicillof de las consecuencias de su propia incapacidad y desidia. Por más sucia y abandonada que esté la Ciudad en la actualidad, hay algo en lo que coincidimos con el Jefe de Gobierno: Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Pero no alcanza con ser la Ciudad más linda del mundo, tiene que ser la mejor para vivir. Necesitamos que de una vez por todas Jorge Macri se ocupe de sus responsabilidades y deje de echarle la culpa de los problemas de los porteños a otros”, cerró Costa.