La implementación del nuevo sistema Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O). para los empleadores de toda la provincia de Buenos Aires suma preocupación y ahora el Consejo Profesional de Ciencias Económicas solicitó que se saque del alcance a las pymes de hasta cinco trabajadores y que se postergue la entrada en vigencia.

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El F.U.T.U.R.O. tiene como objetivo fortalecer los controles sobre las condiciones laborales, detectar irregularidades y agilizar las inspecciones. Este sistema podrá utilizarse voluntariamente desde diciembre de 2026 pero será obligatorio a partir de enero de 2027.

Frente a esto, el Consejo bonaerense le envió una nota a Walter Correa, titular del Ministerio de Trabajo, donde manifestó su “profunda preocupación” por esta herramienta, pidió que se exima a los empleadores con hasta cinco trabajadores y que se postergue la entrada en vigencia hasta que se alcance “una versión simplificada”.

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En la nota firmada por la presidenta del consejo profesional, Lucía Barcia, se argumentó que la implementación del formulario “representará una significativa carga administrativa mensual, sobre todo para aquellos entes que, por pequeños, no cuentan con personal administrativo que pueda cargar datos”.

Esta comunicación de los contadores se trata de otra manifestación pública en rechazo a la pronta implementación obligatoria de F.U.T.U.R.O. como los de las entidades empresarias ADIBA, CARBAP, CEPBA, FEBA y UIPBA o la Sociedad Rural y Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

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En otra nota enviada al ministro Correa, las cámaras pidieron abrir una mesa de trabajo para analizar mecanismos de implementación del F.U.T.U.R.O. que no supongan obligaciones adicionales.

La medida establece que los empleadores deberán presentar mensualmente una declaración jurada a través del Portal de Trabajo de la cartera. La obligación alcanzará a quienes tengan domicilio legal o fiscal en el territorio bonaerense, sean titulares o exploten establecimientos en la provincia o tengan trabajadores bajo su dependencia que desarrollen tareas en esa jurisdicción.

El formulario deberá incluir información sobre el período de liquidación, el monto total de los salarios abonados y el detalle de los conceptos remunerativos, no remunerativos y los importes netos. También se deberá informar cuál es el método utilizado para controlar la jornada laboral.

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Entre los aspectos que buscará fiscalizar el Ministerio figuran el cumplimiento de las jornadas de trabajo y los descansos mínimos, el pago de salarios, la entrega de recibos de haberes y las acreditaciones bancarias. La información también permitirá detectar posibles pagos parciales o fuera de término, omisión de conceptos remunerativos y subfacturación salarial.

La cartera laboral apunta, además, a avanzar en inspecciones virtuales con mayor automatización, mejorar la planificación de los operativos y generar estadísticas para fortalecer las políticas públicas de trabajo y empleo.