El gobernador Axel Kicillof acusó al presidente Javier Milei de “adulterar la historia y destruir el futuro” por presentar a Manuel Belgrano como precursor de las ideas libertarias y sostuvo que el Gobierno busca modificar las reglas electorales para favorecer su reelección en 2027.

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A través de su cuenta de X, Kicillof cuestionó el discurso que Milei pronunció el sábado durante la inauguración de una muestra sobre Belgrano en el Museo de la Casa Rosada. “No solo dijo una burrada, sino, además, una mentira insólita”, afirmó el mandatario provincial. La polémica surgió luego de que Milei definiera a Belgrano como “el primer economista moderno del Río de la Plata y uno de los primeros introductores de las ideas liberales en estas tierras” y relacionara su pensamiento con las políticas económicas del Gobierno.

La exposición, titulada “Belgrano, la revolución de las ideas”, reúne imágenes y documentos inéditos seleccionados por Diego Valenzuela, historiador, senador provincial bonaerense e intendente de Tres de Febrero en uso de licencia.

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MILEI ADULTERA LA HISTORIA Y DESTRUYE EL FUTURO Ayer, el presidente Milei intentó presentar a Manuel Belgrano como un precursor de su programa libertario. No solo dijo una burrada sino, además, una mentira insólita. Además de crear la bandera, Belgrano fue uno de los grandes precursores de un pensamiento económico nacional. Él entendía que no había soberanía sin desarrollo productivo y que la promoción y protección de la industria eran tareas fundamentales del Estado. Belgrano escribió en 1802 que “todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primeras no salgan de sus estados a manufacturarse y todo su empeño es conseguir no sólo el darles nueva forma, sino aun atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después vendérselas”; y en 1810 insistió: “Ni la agricultura ni el comercio serían en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria”. Belgrano defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei, que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo. Milei no entiende a Belgrano, pero tampoco entiende lo que pasa cuando cierra una fábrica. No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía. En el mismo discurso, para disciplinar a su tropa, Milei relanzó su campaña hacia la reelección. Y con la misma pasión con la que adulteró la historia, se propone ahora cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa. Ya me pronuncié en contra de la eliminación de las PASO. Sobre todo porque este Gobierno no está proponiendo un debate honesto sobre nuestras instituciones electorales, que por supuesto siempre pueden mejorarse. Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente. Mientras tanto, por mi parte, voy a seguir haciendo lo que el presidente no hace: escuchar a todos los sectores y recorrer el país para que el año que viene la Argentina empiece una nueva etapa. Necesitamos un nuevo gobierno que genere trabajo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga a la economía al servicio de nuestro pueblo. Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 16, 2026

La respuesta de Valenzuela no tardó en llegar y fue contundente. "Gobernador Kicillof: antes de opinar sobre Belgrano, lea a Belgrano", fue el mensaje con el que el senador bonaerense salió al cruce. Además, anunció que le hará llegar un ejemplar de su libro “Belgrano, el primer liberal”, prologado por el propio Milei, y le recomendó leerlo antes de reaccionar "intempestivamente y sin argumentos".

Valenzuela defendió la dimensión económica e intelectual de Belgrano y recordó su trabajo en el Consulado de Buenos Aires y en el Correo de Comercio. Sostuvo que el prócer fue un impulsor de la libertad económica y comercial, la educación, el mérito, la competencia, el derecho de propiedad y el trabajo como motores del progreso. Para el senador, reducir su pensamiento a una defensa de la protección industrial implica desconocer una parte fundamental de su legado.

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“Promover la industria no significa defender una economía cerrada, monopólica, regulada y protegida de la competencia. Significa generar las condiciones para que la producción crezca, mejore su productividad y pueda competir”, sostuvo Valenzuela. Y agregó que no existe contradicción entre defender la industria nacional y promover la libertad económica, al recordar que el propio Belgrano había leído y difundido las ideas de Adam Smith.

El legislador también cuestionó el enfoque intervencionista que, a su entender, representa Kicillof y lo invitó a discutir el tema con argumentos y documentación histórica. “No estamos inventando otro Belgrano. Estamos recuperando al Belgrano que muchos prefirieron no enseñar”, afirmó. Y cerró su respuesta con una invitación directa al gobernador: “En breve recibirá mi libro. Espero que lo lea. Y cuando quiera, debatimos”.

Milei vinculó las ideas del prócer con los principales ejes de su programa económico, entre ellos la desregulación, la apertura comercial y la formación de capital humano. “Ya estaba todo escrito, lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano”, afirmó el Presidente.

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En respuesta a eso, Kicillof sostuvo que Belgrano defendía la industria nacional y la intervención estatal para promover el desarrollo. “Él entendía que no había soberanía sin desarrollo productivo y que la promoción y protección de la industria eran tareas fundamentales del Estado”, señaló. “Belgrano defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei, que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo”, agregó el gobernador.