El intendente Mauro “Mumi” Poletti abrió este sábado el encuentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de la Segunda Sección, que reunió en Ramallo a dirigentes, referentes y militantes de distintos municipios de la región.

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La actividad se desarrolla en medio de la discusión interna del peronismo bonaerense y de la construcción territorial del espacio de cara a los próximos desafíos electorales.

Durante su intervención, Poletti planteó la necesidad de fortalecer la figura de Axel Kicillof y llamó a abrir una discusión sobre el modelo de Provincia que pretende construir el espacio.

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“¿Cómo no vamos a hablar nosotros de seguridad? ¿Cómo no vamos a hablar del modelo de educación que queremos? ¿Cómo no vamos a hablar del modelo de salud? ¿Cómo no vamos a hablar del sistema de producción y desarrollo?”, planteó el jefe comunal.

El intendente sostuvo que el MDF debe debatir una propuesta de gobierno que pueda recorrer “a lo largo y a lo ancho” de la provincia de Buenos Aires y destacó la importancia de que los dirigentes se animen a intercambiar ideas sobre las principales problemáticas que atraviesan a los bonaerenses.

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El mensaje de Poletti que impacta en la interna

Uno de los pasajes más políticos de su discurso estuvo vinculado directamente con la discusión por la sucesión de Kicillof.

Poletti reclamó que el debate sobre la futura fórmula para la Gobernación tenga en cuenta especialmente a los municipios del interior.

“Necesitamos la fórmula de gobernador. ¿Por qué? Porque la fórmula de gobernador es la gente del interior y es de la gente del interior de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

La definición adquiere especial relevancia en medio de la carrera interna que comienza a tomar forma dentro del peronismo bonaerense. Distintos dirigentes ya comenzaron a expresar sus aspiraciones para la Gobernación en 2027, entre ellos Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Gustavo Menéndez, intendente de Merlo.

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Ferraresi, además, estuvo presente en el encuentro de Ramallo, por lo que la definición de Poletti sobre la necesidad de una fórmula con representación del interior resonó especialmente dentro del propio espacio.

El intendente Mauro Poletti abrió el encuentro del MDF en Ramallo y dejó un mensaje en medio de la interna peronista bonaerense: reclamó que la futura fórmula para la Gobernación tenga representación del interior.



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El intendente de Ramallo no mencionó a ningún dirigente en particular, pero puso sobre la mesa una discusión que atraviesa al peronismo bonaerense: el peso que tendrá el interior frente al Conurbano en la construcción de la futura fórmula provincial.

Coparticipación y recursos para la Provincia

Poletti también dedicó parte de su discurso a cuestionar el actual esquema de coparticipación federal y planteó la necesidad de discutir una distribución más equitativa de los recursos.

En ese sentido, sostuvo que la provincia de Buenos Aires realiza un aporte significativo a la economía nacional pero recibe una proporción menor de recursos.

“Así como nosotros le decimos a Milei que somos la provincia que más aporta y la que menos recibe, lo que también planteo es que el régimen de coparticipación se discuta en función de dónde aporta cada uno”, señaló.

Para Poletti, una distribución más equitativa permitiría que la provincia de Buenos Aires pueda crecer y desarrollarse, y vinculó ese reclamo con la necesidad de discutir un nuevo modelo de desarrollo productivo.

El plenario reunió a representantes de distintos municipios de la Segunda Sección Electoral, entre ellos Ramallo, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

También participaron funcionarios y dirigentes de peso del oficialismo bonaerense, entre ellos Carlos Bianco, ministro de Gobierno; Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos; Julio Alak, intendente de La Plata; Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y presidente de la FAM; Walter Correa, ministro de Trabajo; y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda en uso de licencia, además de otros referentes.

La actividad incluye además comisiones temáticas para abordar cuestiones vinculadas con el desarrollo productivo, el empleo, la infraestructura y las políticas sociales de los municipios de la región.

En ese escenario, la apertura de Poletti dejó un mensaje concreto hacia la discusión que comienza a instalarse dentro del peronismo bonaerense: el intendente de Ramallo reclamó que el interior tenga un lugar central en la construcción de la fórmula que buscará suceder a Kicillof en la Gobernación.