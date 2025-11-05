La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) eximió del Impuesto Inmobiliario Rural a productores de 19 distritos bonaerenses afectados por las fuertes inundaciones registradas durante 2025. La medida busca aliviar el impacto de las contingencias climáticas sobre la actividad agropecuaria.

El beneficio, que también incluye prórrogas en los pagos y reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia, alcanza a explotaciones que sufrieron más del 50% de afectación en su capacidad productiva.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. Y agregó: “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.

Girard también valoró el trabajo coordinado entre los equipos provinciales y municipales, y subrayó que “la declaración de emergencia o desastre puede ser individual —en campos específicos— o a nivel distrital”, con un “monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”.

Los distritos alcanzados por la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, 9 de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario bonaerense (CEDABA), que integra el Ministerio de Desarrollo Agrario junto a entidades rurales, analiza la documentación presentada por los productores y aprueba las declaraciones correspondientes. Una vez formalizado el trámite, ARBA aplica de forma automática las exenciones o prórrogas sobre el impuesto.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

Cómo acceder al beneficio

Para acceder al beneficio, los productores deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando documentación de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA que acredite la actividad agropecuaria.

Durante el período de vigencia de la medida se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se prorrogan los vencimientos de créditos con el Banco Provincia.



Desde el gobierno bonaerense aseguran que con esta iniciativa buscan reafirmar su compromiso con el desarrollo productivo y una política fiscal orientada a sostener el trabajo y la producción en todo el territorio provincial.