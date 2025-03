En una noche cargada de emoción y simbolismo, María Pía Zorzoli se convirtió en la primera mujer en presidir la Unión Cívica Radical de Vicente López. Rodeada de militantes, dirigentes y vecinos, asumió el desafío de liderar el partido con una visión de apertura y renovación.

"Es un comité de puertas abiertas, así me gusta trabajar", aseguró con convicción, destacando la importancia de la participación y el debate interno. Consciente del contexto político actual, llamó a la unidad del radicalismo y a la construcción de una alternativa sólida para las próximas elecciones.

Durante su discurso, Zorzoli reivindicó el legado de Diana Staubli, una de las pioneras en la lucha contra la violencia de género en Vicente López. "Fue una visionaria. Se puso la lucha al hombro cuando todavía no había una ley que protegiera a las víctimas", recordó con admiración. Además, agradeció a todas las mujeres que la precedieron en la militancia y que allanaron el camino para que hoy pueda asumir este rol.

Nuevo WhatsApp de LANOTICIA1.COM ¡Nos interesa tu opinión! ¡Enviar!

El evento contó con la presencia de referentes como el diputado provincial Pablo Domenichini, el secretario general de la Convención Nacional de la UCR, Hernán Rossi, y el exdiputado Adrián Pérez. También enviaron su saludo la intendenta Soledad Martínez y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Puede interesarte

El gran artífice del triunfo interno de Zorzoli fue Alejandro "Totito" González, referente de Evolución Radical en Vicente López. Su liderazgo dentro de la línea "Futuro Radical" resultó clave para la consolidación del espacio.

Cómo cierre, Zorzoli pidió mantener la esencia del partido y no perder de vista los valores que lo fundaron “en medio de este contexto tan nefasto”. "No creer que está mal pelear por los jubilados, por los derechos de las mujeres o mostrar una Constitución -en clara referencia al cruce entre Facundo Manes y Javier Milei en el Congreso-. No dejarnos atropellar ni avasallar", enfatizó. Con este mensaje, la flamante titular del espacio dejó en claro que su gestión buscará equilibrio entre historia, militancia y futuro.