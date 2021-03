Por Christian Thomsen Hall

Como parte de la recorrida por la Provincia de Buenos Aires, de cara a las internas del radicalismo del 21 de marzo, el senador nacional Martín Lousteau y el intendente de San Isidro y candidato a presidir la U.C.R bonaerense, Gustavo Posse, encabezaron este jueves un acto con más de 500 jóvenes en Vicente López. Durante la jornada, que incluyó una conferencia de prensa en la Casa Radical de Olivos y una presentación en el Monumento a Alfonsín, coincidieron en fortalecer y ampliar Juntos por el Cambio y criticaron fuertemente la actual conducción partidaria.

En declaraciones a LaNoticia1.com, Posse explicó las diferencias entre la lista que encabeza Protagonismo Radical y el actual oficialismo: "El afiliado tiene dos opciones: O continuar igual que en los últimos cinco años, con un partido servil que entregó el radicalismo, o puede apoyar la Lista 14 que es Protagonismo Radical, donde buscamos crecer y poner en valor el radicalismo. El que fue sumiso y entregó a los distritos del radicalismo a la hoguera, ya no va a cambiar por más que lo diga". "Sabemos que están dadas todas las condiciones para que el afiliado decida un nuevo rumbo", indicó.

Por su parte, Losteau expresó "que el oficialismo está compitiendo para proteger su statu quo y nosotros queremos lograr un cambio". En ese sentido, subrayó que desde Protagonismo Radical buscan "salir de la comodidad de los cargos, para ir hacia la incomodidad de la gestión" porque "es imposible construir un Juntos por el Cambio mejor si el radicalismo no cambia". "El radicalismo adquirió un complejo de minoría. Queremos gente que administre y tenga coraje para cambiar la realidad", declaró el senador en clara referencia a la pérdida de influencia de la UCR en los últimos años.

"Nosotros hemos sido autocríticos del radicalismo y se nos castigaba. Y lo peor es que quienes nos castigaban no eran los del Gobierno sino nuestros propios correligionarios. Hoy vemos que quienes conducen el partido están cómodos en un lugar, pese a que apoyan cosas que no son compatibles con sus raíces ni con su matriz ideológicas", planteó Losteau. "Vemos que el oficialismo cambió su discurso y ahora simula nuestro mensaje. Pero por más que ahora digan otra cosa, la realidad es que no van a cambiar lo que vienen haciendo desde hace 5 años", agregó Posse.

Consultado por LaNoticia1.com y en el marco del Día de la Mujer que se conmemoró el pasado lunes 8 de marzo, el legislador habló del protagonismo que tendrán las mujeres dentro de su espacio. En ese marco, lanzó una frase lapidaria dirigida a la actual conducción de la Unión Cívica Radical. "A mi me gustaría que el radicalismo deje de hablar en eufemismos. Este es un partido que le tiene miedo a las mujeres y la UCR conducida como viene hasta ahora es el partido más misógino de la República Argentina", disparó Losteau, quien en la mesa se mostró acompañado por varias candidatas.

Por último, al opinar sobre el rol de los jóvenes, el candidato a presidente del Comité Vicente López, Daniel Szurek, destacó al postulante Nicolás Marchiolo y recordó que "Protagonismo Radical es la única lista que presenta candidatos para la Juventud Radical, lo cual es un orgullo". Por su parte, Losteau consideró que la actual conducción del radicalismo "le tiene miedo a los jóvenes" y que esa "es una gran diferencia con nuestra lista". En la jornada también estuvieron presentes el diputado provincial Walter Caruso y el candidato a Convencional Provincial, Ariel Hernán Marchiolo.