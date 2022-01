La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, presentó el último miércoles 29 de diciembre el tratamiento sobre tablas de un proyecto de "repudio a las maniobras en 2017 de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal para armar causas judiciales contra dirigentes sindicales" en un escándalo que ya es conocido como la "Gestapo antisindical". En ese marco, aseguró que el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, "es un delincuente y debe ser sometido a juicio político".

Frente a esto, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, organizaciones que agrupan a la totalidad de los Titulares de los Ministerios Públicos del país, salió este lunes a responderle a la senadora del Frente de Todos, quien durante la sesión del Senado agravió al Titular del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires -órgano perteneciente al Poder Judicial Bonaerense-. Y lo hizo a través de un comunicado.

Desde el organismo recordaron que "constituye un deber ineludible de todos resguardar la institucionalidad democrática de nuestro país". Y remarcaron que "las expresiones desmedidas e injuriantes que se profirieran en dicha esfera, aun cuando se pretendan amparadas por la garantía de inmunidad de opinión de la que puedan gozar los Señores/as legisladores/as, que jamás puede ejercerse en forma excesiva, lesionan en modo directo el normal funcionamiento de las instituciones y el respeto por la división de poderes".

"Es por ello que apoyamos la debida consideración por las personas y las instituciones, y proponemos moderación y seriedad, evitando que al emitir pareceres se comprometa, incluso como único objetivo aparente, el honor de funcionarios. No podemos dejar de señalar, asimismo, que este episodio se enmarca en una serie de sucesos que, en distintos ámbitos provinciales, vienen configurando un ataque a los respectivos Ministerios Públicos, lesionando sensiblemente su autonomía e independencia", agregaron en la misiva.

El escrito responde así a las duras expresiones vertidas por Di Tullio en el Senado , donde había disparado: "Hemos visto como un ex ministro de María Eugenia Vidal decía que si pudiera tener una Gestapo para terminar con todos los gremios, lo haría. El propio Villegas dice que ya habló con Conte Grand, que todavía hoy no renunció. Conte Grand tiene que ser sometido a juicio político, urgente, porque no va a renunciar, hay que llenarlo de juicios políticos. No lo quiero como procurador de mi provincia. Conte Grand es un delincuente".