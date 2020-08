La pandemia lleva más de 160 días y a los problemas viejos, se le suman los nuevos. Los ciudadanos con casa no residentes en otros distritos no pueden acceder a sus viviendas. El intendente de Villa Gesell avanza en un protocolo y en Mar Chiquita, los propietarios, presionan para ingresar.

En Pinamar ya funciona un permiso especial, en La Costa se autorizó el acceso por 24 horas y en Monte Hermoso se habilitó una opción similar. Ninguno es para fines turísticos sino para resolver cuestiones urgentes e impostergables.

Villa Gesell

“Quiero contarles que estamos trabajando en un protocolo para que los propietarios no residentes puedan ingresar a Villa Gesell. Si algo aprendimos de la Pandemia es que frente a los obstáculos que impone debemos estar unidos para priorizar la vida. La única salida es colectiva”, expresó el intendente, Gustavo Barrera.

Se especula que la modalidad sea similar a la que ya se aplica en los municipios citados.

Mar Chiquita

En este caso no hay avances desde el municipio sino que son los propietarios no residentes quienes presionan acusando discriminación. Unos 1400 ciudadanos firmaron una petición virtual en el sitio de comunas “Avaaz” donde argumentan:

“Exigimos el ingreso inmediato, con permisos emitidos por quien corresponda con o sin protocolos a cumplir en cuarentena. Somos propietarios legales, pagamos nuestros impuesto y poseemos los mismos derechos que todo ciudadano argentino nacido en este país."

“No tienen derecho a discriminar a un propietario no residente por el solo hecho de no vivir todo el año en el lugar. Tildar de residentes y no residentes es discriminatorio y divisorio entre compatriotas”.

Además le enviaron una carta al delegado municipal Marcelo Pigliacampo. "Entendemos el contexto actual, pero es de suma importancia que podamos encontrar un camino que cuide la salud de todos y que permita a los propietarios no residentes llegar hasta sus propiedades para verificar su estado y poder realizar el mantenimiento que fuera necesario en las mismas", señalaron.