Alcanzamos una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026 para la Policía de la Provincia de Buenos Aires.



El Ejecutivo bonaerense continúa cerrando acuerdos con diferentes ramas del personal público y, tras docentes y estatales, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunció que los agentes de la Policía de la Provincia tendrán una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026.

El aumento contempla 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero, indicó el funcionario.



Incluye también la compensación por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD) que a partir de febrero del corriente año logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%, detalló.

“En la gestión de Kicillof sostenemos el compromiso con quienes cuidan a los bonaerenses. En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, concluyó Alonso.

El anuncio se enmarca en otros que adelantó el gobernador Axel Kicillof durante la apertura de sesiones en la Legislatura. Se trata del proyecto que buscará sancionar la nueva ley para el personal policial. El mandatario explicó que "actualiza la normativa, y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del siglo XXI".

En la misma línea, anunció que enviará un proyecto de modificación integral de la Ley de Seguridad Pública que “tiene más de 30 años de antigüedad y debe ser también actualizada”.

