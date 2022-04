Diego Valenzuela: "Es un error controlar la inflación desde el último eslabón"

Consultado por LaNoticia1.com, el Intendente de Tres de Febrero fue uno de los que más se explayó sobre el tema y aclaró: "Nosotros tenemos facultades de control vinculadas a habilitaciones, seguridad e higiene. Siempre estamos velando porque los comercios estén bien habilitados. Porque también ocurre que una persona que perdió el laburo en este difícil contexto económico lo primero que hace es abrir una ventana de la casa para vender a la calle. En esos casos nosotros nos acercamos y le damos las indicaciones y requisitos para que pueda habilitar y continuar trabajando. Pero de ahí a pensar que desde los municipios podemos controlar precios es irrisorio y equivocado".

En ese marco, el alcalde de Juntos consideró: "Uno termina cayendo en una persecusión de los comerciantes como si fueran ellos los que imponen los precios, cuando ellos no tienen nada que ver con lo que está pasando. Bastante con que los comerciantes tienen que hacer malabares para pagar el alquiler, empleados e impuestos. Pero pensar que el control de la inflación es salir a controlar el último eslabón de la cadena es un error".

Ante nuestros micrófonos, Valenzuela analizó que es una "equivocación" que sea el municipio el que salga a controlar los precios de los comerciantes. "Es un error sobre todo en este momento donde las cosas están muy complicadas sería muy complicado para los comercios que los vayamos a espiar todos los días. Esto no significa que no tengamos un compromiso, tenemos siempre la voluntad de ayudar en estos temas. Pero me parece que la solución va por otro lado", concluyó.

Néstor Grindetti: "Este Intendente no va a perseguir ni cerrar ningún comercio"

El jefe comunal de Lanús y uno de los máximos referentes del PRO en la Provincia también manifestó su oposición a la iniciativa del senador del Frente de Todos, "Paco" Durañona, que busca darle autonomía a los intendentes para sancionar los incrementos de precios en los comercios locales.

“Quiero decirles a los más de 6 mil comerciantes de Lanús, que este intendente ni ningún agente municipal van a perseguirlos ni cerrar ningún comercio de barrio”, expresó Grindetti en alusión al proyecto que fue presentado este miércoles en la legislatura bonaerense.

"El Frente de Todos está desesperado porque no sabe cómo contener la creciente inflación que en gran medida es producto de sus malas decisiones de política macroeconómica, y con estas maniobras muestran, una vez más, un profundo desprecio por los que trabajan y generan trabajo", finalizó.

Soldad Martínez: "Ahora la guerra contra la inflación tiene como enemigo al kiosco del barrio y el almacén de la esquina"

La intendenta de Vicente López fue otra de las que rechazó la propuesta del Frente de Todos bonaerensepara que los jefes comunales puedan clausurar los negocios que no cumplan con el acuerdo de precios. Soledad Martínez hizo saber a través de su cuenta de twitter que ella no apoyará la medida impulsada por Durañona.

"CHAN. La guerra contra la inflación tiene una nueva víctima: los comercios. Ahora el enemigo es el kiosco del barrio, el almacén de la esquina. Quieren que los intendentes castiguemos a los comerciantes por la impericia del gobierno, no voy a hacerlo", se expresó en forma contundente la intendenta en su cuenta de twitter @soledadmartínez.

Guillermo Montenegro: "El FdT quiere que los intendentes controlen lo que ellos no pueden"

El intendente de General Pueyrredón salió al cruce de las declaraciones del gobernador Axel Kicillof quien le había pedido a los intendentes que “le cuiden el bolsillo a la gente”; en el marco de la discusión el control de precios, y volvió a rechazar el control de precios. Lo hizo luego de que en la legislatura provincial se presentara el proyecto de Ley de Precios Justos.

"Todos los vecinos de Mar del Plata deben saber que de la misma forma que lo hicimos durante la pandemia, el Municipio no va a clausurar ningún comercio. El gobierno del Frente de Todos quiere que los intendentes se pongan a controlar lo que ellos no pueden", disparó Montenegro a través de sus redes sociales.

Martín Yeza: "Quieren que salgamos a clausurar comercios como si fueran causantes de la inflación"

El alcalde de Pinamar también fue otro que mostró su rechazo a la iniciativa impulsada por "Paco" Durañona" en el senado bonaerense.

"Es un error pedirle a los intendentes que salgamos a clausurar los comercios de nuestros vecinos, como si fueran ellos los causantes de la inflación", analizó el jefe comunal del PRO.