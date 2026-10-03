La Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del Senado bonaerense dio un paso clave en la protección de los derechos de los menores al avanzar con una serie de iniciativas legislativas. El encuentro, desarrollado en el Salón Antonio Cafiero y encabezado por la senadora Roxana López, se centró en fortalecer las políticas de cuidado y garantizar el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado.

Ads

Uno de los proyectos más destacados, impulsado por la diputada Lucía Iañez, busca asegurar que los chicos alojados en hogares convivenciales o bajo el cuidado de familias cuidadoras no pierdan el contacto con aquellas personas con las que han construido un vínculo estable y continuo. Durante la sesión, la legisladora explicó que el objetivo es preservar la red afectiva de los menores, un factor determinante para su desarrollo integral. Tras un intercambio entre los integrantes de la comisión, la propuesta recibió dictamen por mayoría.

Puede interesarte

En la misma jornada, la comisión abordó una iniciativa presentada por la senadora María Rosa Martínez, quien participó de manera virtual. El proyecto propone prohibir que los poderes públicos utilicen diagnósticos mentales que carezcan de estandarización o aval científico, especialmente aquellos que presuman la existencia de interferencia o manipulación adulta. Esta medida incluye modificaciones en el Código Procesal Civil y Comercial y en el Código Procesal Penal, buscando mayor rigor en los procesos judiciales. La propuesta obtuvo dictamen por unanimidad.

Ads

La agenda de la comisión también incluyó medidas para el sector de adultos mayores. Se aprobó por unanimidad el proyecto del senador Adrián Santarelli que establece el boleto gratuito para este grupo etario, así como la iniciativa de la senadora Natalia Quintana para garantizar el acceso igualitario a trámites y servicios en plataformas digitales.

Por otro lado, la senadora Mónica Macha logró el dictamen por mayoría para un proyecto de declaración que expresa el repudio ante la decisión de senadores nacionales de dejar sin efecto el procedimiento de designación de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, la comisión aprobó por unanimidad el beneplácito por el 11° Encuentro Nacional de Forum Infancias Red Federal, realizado en Mar del Plata los días 2 y 3 de octubre de 2026.

Ads

Finalmente, se declaró de interés legislativo el 20° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados “Santa Agustina” de Junín, celebrado el 20 de septiembre de 2026, y el “Acuerdo Nacional por los Cuidados”, impulsado por el colectivo La Cocina de los Cuidados. Estas medidas reflejan el compromiso de la comisión con la agenda social y los derechos humanos en la provincia.