En la previa a que el Senado bonaerense debata este martes en sesión especial la suspensión de las PASO, Cristina Fernández de Kirchner ordenó a su tropa desistir de la iniciativa de Teresa García que además impulsa que las elecciones sean concurrentes. En este marco, la senadora libertaria, Florencia Arietto, publicó un extenso posteo en X burlándose de la exvicepresidenta.

“Lo mejor para los bonaerenses es votar localmente y mostrar cómo ustedes entregaron la calle a los delincuentes y la convirtieron en un baño de sangre inocente”, apuntó la legisladora de La Libertad Avanza (LLA).

Y continuó: “Lo mejor para vos es votar con la nacional para seguir usando al conurbano como tu patio trasero invadiéndolo con bandas de inmigrantes bolivianos y paraguayos a los que les habilitás la usurpación y le das un plan perjudicando a los argentinos”.

“Además le mentís a los bonaerenses e intentás confundirlos. La elección está desdoblada de hecho y los gastos de la elección corresponden a la Nación por un lado y a la Provincia por el otro se vote el mismo día o se vote otro día”, remarcó Arietto en consonancia con los argumentos del Ejecutivo Provincial.

“Tenés que ir a encabezar la tercera para no terminar presa y porque sabés que los votos no son tuyos y necesitas el aparato del conurbano para no terminar perdiendo”, acusó la senadora que ocupa una banca representando a la mencionada sección electoral.

Y añadió: “Dos cosas: el aparato del conurbano está bastante tosqueado. Ojo no se lleven una sorpresa. Dos: podrás tirar un par de años más simulando un liderazgo que no tenés, podrás subestimar a los pobres del conurbano que hace 40 años los tenés bajo la bota viviendo en la mierda e inseguridad. Pero a la larga, pagarás el daño. Yo compro”.

“Por último: perdías en la Legislatura. Por eso mandás a los tuyos a acompañar nuestro proyecto presentado para suspender las paso. Qué pasó? Se te mojó la pólvora?”, concluyó Florencia Arietto.