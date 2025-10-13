Bianco: "No estamos pensando en reemplazar al gobierno nacional"

En la habitual conferencia de prensa de los lunes realizada en La Plata, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue consultado por el periodista Juan Pablo Ferrari, de la Red 92, sobre la posibilidad de que el gobernador "Axel Kicillof asuma la presidencia si el gobierno de Javier Milei no puede continuar tras las elecciones".

Bianco se mostró sorprendido y respondió de manera contundente: "No estamos pensando en reemplazar al gobierno nacional". Aclaró que la provincia está enfocada en mejorar la calidad de vida de los bonaerenses y en gestionar los recursos disponibles para enfrentar las dificultades económicas actuales.

El ministro destacó que la gestión provincial ha logrado avances significativos en áreas como salud mental, a pesar de los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno nacional. "La gente claramente entendió que, más allá de las dificultades, se está haciendo un esfuerzo en todas las áreas", afirmó Bianco.

Críticas a la gestión de Milei

Bianco también aprovechó la oportunidad para criticar las políticas económicas del presidente Javier Milei. Se refirió a las declaraciones del mandatario sobre la mejora en la situación económica del país y señaló que, según los datos oficiales, la realidad es otra. "Cuando uno lo ve a Milei presentar un panorama muy positivo respecto a la economía argentina, uno tiende a pensar que está un poco fuera de la realidad", expresó Bianco.

Además, el ministro cuestionó la falta de contacto del presidente con la realidad cotidiana de los ciudadanos: "Probablemente esté fuera de la realidad o una realidad paralela que le construyen a él", añadió.

Campaña electoral y homenaje al 17 de octubre

En relación a la campaña electoral, Bianco confirmó que el gobernador Kicillof y otros funcionarios provinciales están trabajando activamente en la promoción de la candidatura de Jorge Taiana, quien encabeza la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. "Estamos haciendo campaña por Taiana, permanentemente el gobernador, con Taiana o con otros candidatos está recorriendo toda la provincia de Buenos Aires", indicó.

Ante la consulta de Belén Robledo de Página 12 y respecto al 17 de octubre, fecha emblemática para el peronismo, Bianco confirmó que se realizará una caravana a San José 1111, la casa donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Congreso, convocada por el PJ nacional. “Hubo una reunión de organización y hemos enviado a gente de nuestros equipos para interiorizarnos de qué se trata, y estamos trabajando con el conjunto de nuestra fuerza política”, explicó el ministro, sin adelantar si Kicillof participará de manera directa. En tanto, confirmó que se realizará un homenaje en la provincia de Buenos Aires, aunque aún se están definiendo los detalles. "Seguramente se haga algún tipo de homenaje, lo estamos terminando de definir con el gobernador", comentó.

Ley de financiamiento: urgencia para evitar nuevos recortes

Por último, Bianco se refirió a la situación financiera de la provincia y la necesidad de aprobar la denominada "ley corta", un proyecto de financiamiento que permitiría cubrir los vencimientos de deuda y evitar mayores recortes en áreas clave como salud, educación y obra pública.

El ministro explicó que la provincia no está buscando endeudarse, sino obtener los recursos necesarios para cumplir con los compromisos asumidos por la gestión anterior. "Lo que estamos haciendo es obtener el financiamiento necesario para pagar los vencimientos de capital e intereses de la deuda que tomó la anterior gobernadora", aclaró Bianco.

Además, destacó que la falta de aprobación de esta ley está afectando la capacidad de la provincia para llevar adelante políticas públicas esenciales. "Lo único que estamos pidiendo a la legislatura es aprobar ese financiamiento", concluyó.