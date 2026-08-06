“Que se dejen de romper”: dos senadores peronistas enojados por la interna entre Máximo y Kicillof
Se trata de la bonaerense Juliana Di Tullio y el formoseño José Mayans. "La discusión me tiene podrida", dijo la senadora.
La interna en el peronismo bonaerense, con Axel Kicillof de un lado y Máximo Kirchner del otro, hizo que dos senadores del mismo espacio se quejasen y pidieran un alto a los cruces públicos.
José Mayans, jefe de bloque Justicialista en la Cámara de Senadores, sostuvo: "¿Qué les diría Perón a Axel y a Máximo? Que se dejen de romper las pelotas y arreglen el tema".
"Creo que lo van a hacer, porque aman la Patria los dos. Pueden tener diferencias y estoy seguro que van a llegar a un nivel de conversación para poner primero la Patria, después el movimiento y después los hombres”, aseguró en declaraciones a la prensa.
En ese marco, sostuvo que la pelea entre Kicillof y Máximo "son pleitos chicos comparado con lo que está haciendo Milei con el país", y citando a Perón dijo que "serán responsables los peronistas que sean elegidos por los propios peronistas que después se pondrán a consideración del pueblo argentino. No tenés votos, no tenés mando. En la democracia para tener mando tenés que tener votos. A nadie la interesa la pelea de los dirigentes".
En la misma línea se expresó la senadora Juliana Di Tullio quien no ocultó sus sensaciones. “La discusión me tiene podrida a mí, imagínense al resto. Sólo nos interesa a los dirigentes. La gente nos detesta y tiene razón", acotó.
"Me imagino lo que les debe joder a los que sufren todos los días”, agregó la senadora, quien dijo estar "segura que Milei no reelige" y que "el peronismo se ordena, con los instrumentos que tengamos".
Y agregó: "Creemos que tiene que haber PASO y dirimir las diferencias, leves que tenemos, porque si me preguntan a mí, no sé cuáles son. Yo hablo con todos y no les encuentro demasiadas diferencias. Es un poco desconcertante”.
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