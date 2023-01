El gobernador y 71 intendentes difundieron un comunicado para expresar su "total apoyo" al pedido de juicio político contra la Corte Suprema. El escrito no lleva la firma de Fernando Gray. "No me llamaron, ni me consultaron por ese tema", explicó el alcalde de Esteban Echeverría. Además le exigió a Kicillof una conversación “seria” sobre la distribución de fondos.