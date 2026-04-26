Varios intendentes de la provincia de Buenos Aires participaron esta semana de la Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026, un encuentro internacional realizado en el estado de Florida que reunió a más de 100 líderes municipales del continente para debatir sobre inversión, seguridad urbana y modernización del Estado.

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El evento, impulsado por el Adam Smith Center for Economic Freedom junto a organismos internacionales, se llevó a cabo en Miami y puso en escena a jefes comunales bonaerenses que buscan posicionar a sus distritos en el mapa global.

Los intendentes bonaerenses que participaron

La delegación argentina estuvo integrada por varios dirigentes de la provincia de Buenos Aires, con distintos niveles de protagonismo en los paneles:

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Jorge Ferraresi (Avellaneda): fue el único expositor bonaerense. Disertó sobre alianzas público-privadas aplicadas a infraestructura local.

Nicolás Mantegazza (San Vicente): participó en paneles sobre gestión, planificación urbana y seguridad.

Gustavo Menéndez (Merlo): integró espacios de debate sobre desarrollo económico y gobernanza.

Francisco Echarren (Castelli): actuó como moderador en un panel sobre turismo como motor económico.

Juan Alberto Martínez (Rivadavia): participó en mesas vinculadas a innovación y crecimiento económico.

La presencia de estos dirigentes refleja una tendencia creciente: los gobiernos locales buscan vincularse con actores internacionales para atraer inversiones, incorporar tecnología y mejorar la gestión en sus territorios.

La Cumbre de Alcaldes de las Américas tuvo como eje central el rol de las ciudades como motores de desarrollo en un contexto global complejo. Entre los principales temas abordados se destacaron:

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Planificación urbana e infraestructura

Seguridad como factor clave para la inversión

Turismo como motor económico

Alianzas público-privadas

Innovación y ciudades inteligentes

El encuentro se desarrolló en el Trump National Doral, un complejo vinculado a la empresa del presidente estadounidense Donald Trump, y contó con el respaldo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), lo que le dio peso institucional a la convocatoria.

Uno de los conceptos que atravesó la cumbre fue el llamado “modelo Miami”, presentado como un ejemplo de articulación entre sector público y privado para atraer capital y generar crecimiento urbano.

En ese marco, los intendentes bonaerenses participaron de debates sobre cómo replicar ese tipo de esquemas en sus municipios, en un contexto donde la necesidad de financiamiento externo y modernización de la gestión se vuelve cada vez más relevante.

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La proyección internacional de los municipios

Más allá de los paneles, la participación en este tipo de eventos tiene una lectura política y estratégica: los intendentes buscan posicionar a sus distritos en redes internacionales, generar vínculos y acceder a herramientas de gestión que luego puedan aplicar a nivel local.

En esa línea, Ferraresi destacó su participación en redes sociales: “Que Avellaneda sea tomada como modelo de gobierno local nos llena de orgullo”, expresó.

Por su parte, Martínez subrayó la importancia del intercambio con otros líderes: “Nos permite llevar a nuestro distrito a distintas partes del continente y aprender herramientas que puedan implementarse en nuestra comunidad”.

El protagonismo de intendentes bonaerenses en este tipo de espacios refleja el creciente peso del poder local en la agenda internacional, en un escenario donde las ciudades buscan convertirse en actores clave para atraer inversiones y mejorar la calidad de vida.