Con 130 diputados minutos antes de las 14:30 horas, el oficialismo consiguió quórum y ya debate la reforma laboral en la Cámara de Diputados, proyecto que tiene media sanción del Senado y sufriría modificaciones.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza consiguió el quórum con bloques aliados como el PRO, y de bancadas dialoguistas como Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia y Producción y Trabajo.

Al respecto la diputada provincial de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, expresó su fuerte rechazo al quórum alcanzado y cuestionó a los legisladores que habilitaron el debate.

A través de su cuenta en la red social X, la dirigente señaló: “Lograron quórum. ¿Saben qué significa? Que hubo quienes se sentaron a habilitar un mamarracho de ley contra los trabajadores”.

Mendoza remarcó que la CGT convocó a un paro general y que, según indicó, “los legisladores opositores la pelearon en comisiones” y se militó para que la sociedad comprendiera lo que estaba en juego. Sin embargo, sostuvo que el oficialismo y sus aliados “llegaron al recinto con los votos para aprobarla”.

En su mensaje también apuntó contra referentes del peronismo que acompañaron la iniciativa: “Los que asumieron sus bancas por el peronismo y hoy votan esto son, casualmente, los que quieren terminar con el kirchnerismo”, afirmó.

La legisladora vinculó además el tratamiento del proyecto con el cumpleaños de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “la única que demostró que se puede gobernar defendiendo a las mayorías”.

Finalmente, Mendoza llamó a la organización y a la movilización al señalar que “la historia no termina en una sesión” y que “la escribe el pueblo”.