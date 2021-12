Con idas y vueltas, finalmente el diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, confirmó que a partir del 10 de diciembre, se suma al bloque del "peronismo no K". El espacio dentro de la Cámara Baja se llamará "Identidad Bonaerense".

Randazzo, que tuvo un acercamiento en los últimos días con referentes de la bancada de Juntos por el Cambio y coqueteó con la posibilidad de sumar apoyo, finalmente engrosará las filas del peronismo no alineado al kirchnerismo y el Frente de Todos.

Consultado sobre su posicionamiento en la Cámara Baja, Florencio Randazzo, electo por Vamos con Vos consideró que "en los próximos tres meses hay que armar un interbloque que sea lo más amplio posible". Además, estalló cuando le preguntaron si se sumaría al bloque K.

"Naaaa, yo voy a cumplir con la palabra. Yo soy una persona seria, no soy un mamarracho, no soy un cachivache. Durante toda la campaña tuve que aclarar esto y me da indignación. ¿Cómo voy a tomar un compromiso y después voy hacer otra cosa?", respondió.

Randazzo también aclaró que desde su espacio político "estamos dispuestos a hablar con absolutamente todos los sectores, pero siempre honrando la palabra y las convicciones que uno tiene". "Voy a cumplir con lo que he dicho", señaló el exministro del Interior.

En diálogo con radio La Red, además indicó que "la Argentina necesita otra alternativa" y por eso es "importante que haya legisladores que trabajen en la agenda de la gente". "El peronismo no se siente representado por este gobierno", concluyó.

El ingreso de Randazzo será el nuevo aporte al bloque que integran referentes bonaerenses como Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez. Este interbloque continuará siendo la tercera fuerza en Diputados, detrás del Frente de Todos (118) y Juntos (116).

LAS PREGUNTAS QUE GENERARON LA REACCIÓN DE RANDAZZO:

- ¿Alguien del Gobierno o de la Cámara de Diputados del Frente de Todos te llamó para seducirte y puedas integrar ese espacio, aunque sea por afuera?

- Naaaa, yo voy a cumplir con la palabra. Yo soy una persona seria, no soy un mamarracho, no soy un cachivache. Yo durante toda la campaña tuve que ir aclarando esto y realmente me da indignación. ¿Cómo voy a tomar un compromiso con la sociedad y después voy hacer otra cosa? Yo tomé un compromiso y lo voy a cumplir

- ¿Pero te llamaron?

- No, yo no he hablado con ninguno. igual yo no tengo problema de hablar con quien sea, porque yo no voy a cambiar ni renunciar a mis convicciones, de ninguna manera. Y mucho menos voy a renunciar a las convicciones que tengo, que tiene que ver con la agenda que los argentinos quieren que discutamos. Y eso tiene que ver con como generar más trabajo, bajar la inflación, bajar la pobreza, mejorar la educación. Y este gobierno está alejado de todo eso. Yo no tengo nada que ver ni con este gobierno ni con quieres gobernaron hasta hace casi dos años.