"Esa reunión existió. Yo cumplí con la palabra, que era no ser candidato a Gobernador. Hay que poner en valor cumplir con la palabra", señaló Florencio Randazzo en declaraciones televisivas sobre su reciente spot de campaña.

"El resto es una parodia. No existió en esos términos (la reunión). Existió la reunión y el hecho de cumplir con mi palabra", completó el postulante al Congreso por la Provincia.

En este marco, criticó a los que "dicen una cosa y hacen otra". "Yo quería participar en una PASO para Presidente", contra Daniel Scioli, añadió.

"Cristina me llamó 3 veces para decirme que lo piense después de la reunión", contó Randazzo.

Por último, aseveró que no se arrepiente de haber tomado esa decisión allá en 2015, de no ir por la Provincia, y tratar de dar la pelea interna para la Presidencia. Finalmente no se terminó postulando.

El spot de Randazzo se viralizó rápidamente en redes y generó una ola de críticas, burlas y memes.