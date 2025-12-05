Luego de que el Gobierno nacional pusiera en duda la convalidación del pedido de endeudamiento por USD 3.685 millones aprobado por la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof se hizo eco de las críticas y salió al cruce del ministro de Economía, Luis Caputo.

Argentina: Economía y finanzas, [Dec 5, 2025 at 1:18 PM]

🟣 Caputo confirmó que Nación no autorizará el endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/xHn0f5daKk — YanClo (@Clorobles2) December 5, 2025

“Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande“, pidió Kicillof en conferencia de prensa, durante el acto de presentación de nuevos patrulleros para la ciudad de La Plata e irónico le dejó un mensaje al titular del Palacio de Hacienda: “Rapidito Toto, por favor”.

En una entrevista en A24, el titular de la cartera de Economía señaló que la provincia de Buenos Aires “no está cumpliendo con la Ley de responsabilidad fiscal”, tras explicar que “técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo la ley”.

Según el diagnostico de Caputo, la provincia “está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación” y enmarcó el conflicto dentro de la discusión más amplia sobre el “costo argentino” y sostuvo que parte de esa carga se concentra en los niveles subnacionales. “Este es uno de los problemas cuando hablamos del costo argentino, que está mucho más concentrado hoy en municipios y provincias que en Nación. Nosotros bajamos impuestos y estabilizamos la macro, eso ayuda a bajar el costo argentino”, cerró.

Por su lado, el mandatario bonaerense remarcó que lo que aprobó la Legislatura bonaerense no fue una nueva toma de deuda. “La ley se llama refinanciamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de (la exgobernadora María Eugenia) Vidal“, ahondó. Con respecto a las críticas de Caputo, Kicillof fue lapidario: “Que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos puede armar, nos deben $13.000 millones, así que no sé ni qué hablan los libertarios”.

