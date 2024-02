Tras el comunicado emitido por los ministros de Educación de todo el país exigiendo precisiones al al secretario nacional de Educación, Carlos Torrendell en cuanto al FONID, la directora provincial de Políticas para la Igualdad, Erica Porris, ironizó sobre los posteos de referentes del PRO que habían acusado a Axel Kicillof del ajuste a los maestros.

"Cómo será la situación que hasta la ministra de Educación de CABA, es decir la Ministra de Jorge Macri/PRO, firma el reclamo al gobierno nacional junto a las 23 provincias. Que plato cuando se enteren Vidal y Ritondo que están tuiteando contra Axel x pagarle el sueldo completo a los/as docentes”, fue el post de la directiva.

La firma de Mercedes Miguel figura en la parte superior derecha. Cabe destacar que con 24 firmas el dato pasó desapercibido para muchos que, no tuvieron en cuenta que Tucumán no adhirió al documento. La provincia conducida por Osvaldo Jaldo fue la única que no firmó el reclamo al que se plegaron mandatarios de todos los partidos políticos.

Erica Porris (izquierda) y Mercedes Miguel (derecha).

El tuit de Porris llegó luego de una jornada de cruces entre referentes del PRO y de UxP, entre ellos el de María Eugenia Vidal y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

“El ajuste de la provincia donde gobierna Kicillof no lo paga la política, lo pagan los maestros. Este es el modelo que defienden el kirchnerismo y Baradel”, escribió la exgobernadora en sus redes.

A lo que el exjefe de Asesores de Kicillof le respondió: “Sra. Vidal, el FONID es un fondo que desde 1998 envía Nación a las provincias como complemento salarial docente”.

Y agregó: “Si no lo reciben más es porque Milei decidió interrumpirlo. El Gobernador decidió pagarlo igual con fondos provinciales. Informesé; sea responsable”.

Sra. @mariuvidal el FONID es un fondo que desde 1998 envía Nación a las provincias como complemento salarial docente. Si no lo reciben más es porque @JMilei decidió interrumpirlo. El Gobernador @Kicillofok decidió pagarlo igual con fondos provinciales. Informesé; sea responsable. — Carli Bianco (@Carli_Bianco) February 9, 2024

Aunque el primero en disparar contra el Gobierno provincial fue Cristian Ritondo, quién publicó en sus redes: “Las prioridades del gobernador es dar viajes de egresados gratis pero no pagarles a los docentes. Todo lo que toca lo destruye”.

Las prioridades del gobernador es dar viajes de egresados gratis pero no pagarles a los docentes. Todo lo que toca lo destruye. pic.twitter.com/PWyJeOibK6 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 9, 2024

El mensaje acompañaba un titular en el que el Gobernador advierte que de no llegar los fondos de Nación, no podría hacerse cargo de los componentes salariales de los haberes de los docentes de febrero.

Y quién también se sumó a la polémica fue el intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo que apuntó contra la exgobernadora. “Bueno, tiene lógica lo que dice Vidal. El modelo Macri fue desfinanciar a la provincia de Buenos Aires”.

Y continuó: “En el 2018 se eliminó el Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) que afectó las finanzas de la Provincia y de los 135 municipios", y agregó: “En el mismo sentido va Milei”.

“Hay que defender sin titubeos ni medias tintas los recursos que le corresponden a la Provincia y, por ende, a 25 de Mayo”, expresó el jefe comunal quién previamente ya había disparado contra la exgoberndora.

“Por eso tiene lógica que apoye el siniestro ahogo financiero de la provincia de Buenos Aires que está llevando adelante Milei de la misma forma que cuando fue gobernadora aplicó a cada uno de los municipios, en definitiva a todos los bonaerenses”, dijo Ralinqueo.